Murió otro hombre en el geriátrico de Monte Comán en Mendoza

Durante la semana se conoció la noticia sobre la muerte por coronavirus de 14 adultos mayores en un geriátrico de la localidad de Monte Comán, en San Rafael, Mendoza. Este domingo se confirmó el fallecimiento de otro hombre de 98 años.

La noticia estremeció a la provincia luego que trascendiera que en el geriátrico "Fundación Hogar San Luis Gonzaga", los residentes no habían sido vacunados contra el Covid-19, a pesar de tener dosis a su disposición. Desde el lugar indicaron que las vacunas no se aplicaron porque los familiares no habían dado su consentimiento.

El Ministerio de Salud, por su parte, lleva adelante una investigación ya que no habían sido puestos en conocimiento de la situación. Este domingo se conoció que otro de los residentes, de 98 años, murió. Según informaron no sería a causa de coronavirus sino de otras afecciones que padecía.

Actualmente, en el lugar quedan 11 personas de las cuáles hay 5 recuperadas, otras 5 con sintomatología leve y dos con oxígeno. Frente a esto, desde Salud confiaron que actualmente los protocolos se están cumpliendo y los residentes están cuidados.