Efemérides: ¿qué sucedió un 24 de junio?

Nacen referentes de la literatura y el deporte, fallecen voces históricas de nuestra música y se realiza el primer vuelo en globo sobre la cordillera de Los Andes. Estas son algunas de las principales efemérides del 24 de junio que ocurrieron en Argentina y el mundo.

1916 - CRUCE EN GLOBO. El mendocino Ángel María Zuloaga y el platense Eduardo Bradley viajan en globo aerostático desde la localidad de Putaendo, a las afueras de Santiago de Chile, hasta el cerro Las Cepas, vecino a la ciudad mendocina de Uspallata, en el primer vuelo sobre la cordillera de Los Andes. Volaron a una altura de unos 8.100 metros y soportaron temperaturas de 32 grados bajo cero, según testimonios de la época.



2000 - RODRIGO BUENO. A la edad de 27 años, muere en un accidente de tránsito el cantante Rodrigo Bueno, ídolo popular y uno de los máximos exponentes del cuarteto cordobés, quien grabó once álbumes. En el accidente, ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Berazategui, también murió Fernando Olmedo, hijo mayor del cómico Alberto Olmedo.



1957 - LUIS SALINAS. Nace en la ciudad bonaerense de Monte Grande, el guitarrista, cantante y compositor Luis Salinas, ganador de tres premios Gardel y de un Konex. Publicó 16 discos.



1935 - CARLOS GARDEL. Muere el cantante Carlos Gardel en un choque de aviones en el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín. La voz de “El zorzal criollo”, el máximo exponente del tango, ha sido preservada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.



1935 - ALFREDO LE PERA. A la edad de 35 años, muere el letrista, escritor y periodista brasileño Alfredo Le Pera en el mismo accidente que le costó la vida al cantante Carlos Gardel, para quien escribió varios tangos, entre ellos “El día que me quieras”, “Volver” y “Por una cabeza”.



1987 - LIONEL MESSI. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el astro del fútbol Lionel Messi, quien lleva ganados seis Balones de Oro y 34 títulos con el Barcelona español, entre otras conquistas. Es el máximo goleador de la selección argentina, con la que lleva marcados 70 goles.



1978 - JUAN R. RIQUELME. Nace en la ciudad bonaerense de San Fernando el ex futbolista y dirigente boquense Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, con el que ganó once títulos, entre ellos la Copa Libertadores de América. En su carrera profesional jugó 673 partidos y el futbolista lleva más partidos en La Bombonera



1911 - JUAN MANUEL FANGIO. Nace en la ciudad bonaerense de Balcarce el automovilista Juan Manuel Fangio, ganador de cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 y considerado uno de los mejores pilotos de la historia.





1911 - ERNESTO SABATO. Nace en la ciudad bonaerense de Rojas el físico, escritor y ensayista Ernesto Sábato, ganador del premio literario Miguel de Cervantes de 1984, quien presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Fuente: EFE



1990 - ARGENTINA 1 BRASIL 0. La selección argentina elimina a Brasil del Mundial de Italia ‘90 al vencer por 1-0 con gol de contragolpe anotado por Claudio Caniggia tras una genial asistencia de Diego Maradona en el partido disputado en la ciudad de Turín.