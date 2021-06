¿Se viene la "mezcla de vacunas" para combatir nuevas variantes?

La combinación de vacunas contra el coronavirus con diferentes tecnologías -de adenovirus o ARN mensajero- se utiliza en Europa, aunque todavía "no está demostrada una mejora en la efectividad", señalaron especialistas. Además, dijeron ser optimistas ante la posibilidad de esta combinación, luego de que la jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, recibiera una segunda dosis de vacuna de Moderna, tras una primera de AstraZeneca.



El infectólogo y asesor del Gobierno nacional, Tomás Orduna, dijo que la combinación de dosis "es muy común en Europa" y que "está en estudio en varios protocolos".



El especialista agregó que "uno de los primeros que se refirió a la combinación fue AstraZeneca con Sputnik V; a partir de la invitación de la gente del Instituto Gamaleya hace ya muchos meses".



"Aparentemente sirve la combinación y hasta puede responder finalmente mejor que con una sola vacuna de la misma tecnología", señaló Orduna.



En relación a los estudios, dijo que no se publicaron en algunas de las grandes revistas por lo menos en el "corto plazo" y recordó que "hace varios meses que se está trabajando con combinación de vacunas".



Sobre la situación en Argentina, sostuvo que "en la medida en que se tengan vacunas para poder completar el calendario" no se está estudiando la combinación y dijo que lo más difícil "es conseguir el componente dos de la vacuna de Gamaleya".



"Si en el futuro se demuestra que combinar vacunas de adenovirus con las de ARN mensajero cambia mucho el amperímetro y después tenemos los contratos que pudieran llegar con Moderna o con Pfizer, veremos qué se hace", agregó.



Apuntó que "probablemente" se pueda combinar una primera dosis de Sputnik V con otra, porque "tener diferentes tecnologías puede ser un generador de estímulos al sistema inmune".



"Lo que se haga tiene que ser con protocolo de investigación para poder seguir de cerca a los pacientes, medir respuestas y saber lo que ocurre en el terreno, el mundo real, y poder decir que hay protección igual, mejor o peor".



En Europa, señaló Orduna, "hubo decisiones desde algunos países desde sus ministerios de Salud y organismos regulatorios sin haber tenido un trabajo de protocolo previo".

El antecedente europeo

Este martes la canciller alemana Angela Merkel, de 66 años, recibió una segunda dosis de Moderna (ARN mensajero), luego de una primera de AstraZeneca (vector viral-adenovirus).

Por su parte, Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano, afirmó que "se están haciendo varios estudios" como por ejemplo en España, sobre la combinación de dosis. "Es probable que sí termine demostrada la efectividad de la combinación, pero no hay nada firme todavía", manifestó.



El especialista pidió "ser respetuosos a que terminen los estudios y que se demuestre la efectividad antes de popularizarlo; esto no está demostrado, hay que ser muy prudente". Sin embargo, indicó que "nada hace pensar que no se puedan combinar vacunas".



Sobre la combinación de AstraZeneca con Sinopharm o CanSino, el infectólogo dijo: "No lo sabemos porque para eso hay que programar estudios para comprobarlo" aunque "la posibilidad está".



En tanto, el infectólogo Eduardo López dijo que "los estudios de intercambiabilidad de vacunas que se están haciendo en el mundo son con Pfizer y Moderna (ARN Mensajero) con las dosis de AstraZeneca, que es vectorial". "Esto se hace ya sea utilizando primero Moderna y AstraZeneca o AstraZeneca y Moderna o Pfizer y AstraZeneca" o viceversa.



"Se está utilizando en Alemania, España, Gran Bretaña y varios países de Europa", precisó. En relación con otros fármacos, expuso que "no hay estudios" sobre "Sputnik V, las vacunas chinas o la de Johnson & Johnson".



"Aparentemente lo que muestra es que hay un poco de aumento de dolor de cabeza, fiebre, dolor en el sitio de inyección, pero no hay efectos adversos severos", dijo en relación a la posvacunación.



En cuanto a la eficacia de la combinación, López aseguró que "no está publicado" el resultado y que posiblemente se conozca a fines del mes de julio.



"Es muy probable que la eficacia sea igual o mayor", opinó, y consideró que "en algunos países se está implementando el intercambio de dosis por el efecto raro e infrecuente de la trombosis que provocó AstraZeneca, entonces no quieren poner la segunda dosis" de la vacuna desarrollada en Oxford, aunque aclaró que ese tipo de efecto adverso se manifiesta en una proporción mínima de los adultos jóvenes.



En su opinión, el estudio que hay que realizar en la Argentina es la combinación de "Sputnik V con AstraZeneca, que son las vacunas que están llegando en mayor cantidad".



"Una alternativa es una primera dosis con Sputnik V y la segunda con AstraZeneca, aunque también está la posibilidad de usar CanSino, pero no se sabe porque todavía no hay estudios" al respecto, completó.