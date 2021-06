Los motivos por los que no se cerró el acuerdo con Pfizer

La polémica en torno a las vacunas Pfizer continúa tras conocerse una carta enviada por el laboratorio al Gobierno en diciembre pasado, donde se advertía por “el interés expresado por el Gobierno de reducir el número de dosis ofrecidos originalmente” por Pfizer.

Líderes de la oposición denunciaron negociados por parte del oficialismo nacional en torno a la llegada de las vacunas del laboratorio Pfizer a nuestro país que colaboraron en la no efectiva llegada de las dosis en un momento clave de la pandemia.

A la polémica se suman los dichos de Nicolás Vaquer, gerente general del laboratorio Pfizer en la Argentina, quien hace unos meses, advertía por “las sucesivas demoras” en las respuestas del ministerio de Salud comandado en ese momento por Ginés González García.

Cabe destacar que el ex ministro de Salud de la Nación renunció a su cargo tras conocerse la vacunación VIP de funcionarios, políticos y empresarios vinculados al gobierno nacional. González García hoy se encuentra nuevamente en el centro del debate que gira en torno al porqué Argentina no recibió vacunas de Pfizer.

El gerente general de Pfizer en Argentina advirtió entonces sobre “el interés expresado por el Gobierno de reducir el número de dosis ofrecidas originalmente” por el laboratorio y a través de una carta se aclara que Pfizer mantuvo las mismas condiciones comerciales y esquemas de entregas de dosis. En la misma también se remarcaba que las demoras en la negociación del contrato afectaría la pronta llegada de vacunas a nuestro país.

Por su parte, el ex ministro González García expresó: "Ofrecimos cambios en la reglamentación. La ley se la hicimos a Pfizer y a otro laboratorio, el Congreso hizo agregados como la palabra negligencia. La ley salió y no nos dijeron nada. Cuando se promulga, nos dicen que no firman por ciertos artículos” y cerró diciendo: “Es cierto que nosotros dijimos que no, pero teníamos acuerdos con otros países. En ese momento pensábamos que era una vacuna que, obviamente tiene mérito, pero también mucha dificultad, -70 grados no es cualquier cosa para manejar una vacuna”.

La polémica en torno a las vacunas Pfizer continuó esta mañana tras los dichos del director del fondo COVAX en América Latina, Santiago Cornejo, quien desmintió haber afirmado que Argentina rechazó la llegada de vacunas Pfizer a través de un comunicado enviado al Ministerio de Salud de la Nación.

Esta mañana, Carla Vizzotti, a través de una conferencia de prensa se refirió al tema luego de recibir un comunicado del titular del fondo COVAX donde aclara sus dichos, que según él, fueron malinterpretados. La ministra también pidió a la oposición “bajar la tensión y la obsesión en torno a las vacunas Pfizer para no seguir sumando angustia a la población”.

En el comunicado emitido por COVAX, Santiago Cornejo explicó: “"El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta utilice la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así".

Y aclaró "Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX".

En el mail enviado a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, Cornejo explica: “Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral"

"En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID", cerró Cornejo.