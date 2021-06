Los detalles sobre la tragedia en Mendoza por monóxido de carbono

La tragedia que ocurrió durante la noche del viernes en Godoy Cruz, Mendoza, generó un fuerte shock, pues murieron cinco personas integrantes de una familia y una bebé está internada en grave estado.

Entre los fallecidos hay tres niños de 1, 5 y 7 años y una pareja de jóvenes. Ahora se conocieron más de talles de la causa del hecho y se confirmó que se trató de una intoxicación por monóxido de carbono. La familia se calefaccionaba con el horno de la casa y al parecer se consumió todo el oxígeno por la falta de ventilación.

Cuando la persona que descubrió lo que ocurría ingresó al lugar, había directamente olor a gas. La mujer que murió, Carla Patraracchia, tenía 30 años y acababa de ser madre nuevamente. La bebé, que tiene 4 días, estaba en el lugar y fue hallada con vida, pero con signos de intoxicación. Ahora está internada en neonatología del Hospital Notti. El otro fallecido fue Favio Díaz, de 27 años, padre de la bebé y de una de las niñas que murió.

Quien descubrió lo que ocurría fue Gabriel Pellegrina, el padre de dos de los niños fallecidos. El hombre había llamado por teléfono y no le respondían. Por eso fue hasta el domicilio, en la localidad de Benegas, y tampoco escuchó ruidos. Ingresó derribando la puerta y se encontró con la tragedia. Llamó al 911 e informó que sus hijos estaban muertos. Tres niños y dos adultos jóvenes murieron. "Al arribo al lugar el personal entrevista al llamante, quien da cuenta que como su ex pareja no le respondía los mensajes, se hace presente, al no responder a los golpes en la puerta, la rompe, ingresa y encuentra a la familia sin signos vitales y una fuerte emanación de gas", dice el relato oficial.