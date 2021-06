¿Otro año sin repitencia en las escuelas?

El gobierno nacional defendió la promoción de estudiantes sin acreditar conocimientos tal como sucedió en el 2020. En el caso de Mendoza, el director general de escuelas, José Thomas, manifestó estar de acuerdo con la propuesta pero no hay una decisión tomada.

En la reunión que mantuvieron funcionarios nacionales con los ministros de educación de las provincias surgió la propuesta para que no haya repitencia en 2021 y los alumnos sean promovidos al grado siguiente tal como sucedió el año pasado con motivo de la pandemia.

En el encuentro del Consejo Federal de Educación presidido por Nicolás Trotta, la secretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, sugirió prorrogar un año más la actual “unidad pedagógica” del 2020 y el 2021. La propuesta contempla la implementación del mecanismo utilizado en el ciclo anterior cuando se definió que todos los alumnos pasarán de grado sin acreditar los conocimientos mínimos.

El ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta dijo que buscan volver a una “promoción acompañada” y explicó que el foco está puesto en la pandemia y la reorganización de los aprendizajes que quedaron pendientes.

José Thomas destacó que si bien no hay una decisión tomada en relación a lo que sucederá en Mendoza, coincide desde lo teórico con lo planteado por la funcionaria nacional respecto a la unidad pedagógica y la no repitencia y explicó que hay mucha evidencia en el mundo que asegura que la repitencia no genera un aprendizaje en los chicos y los termina llevando al abandono.

Un punto a tener en cuenta, según Thomas, es que no se puede eliminar la repitencia o hacer una unidad pedagógica si no existe un fuerte seguimiento de las trayectorias de los chicos que permita acompañar y posibilitar el aprendizaje. En el caso de Mendoza, el funcionario explicó que a través del GEM poseen un seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes lo que permitirá tomar políticas de reparación en las trayectorias más débiles para que los chicos no repitan y puedan continuar con sus cursos teniendo la ayuda y el acompañamiento que necesitan.