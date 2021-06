Reclaman por el funcionamiento de la Justicia de Familia en el sur mendocino

El Directorio del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial le presentó un comunicado a la Suprema Corte de Justicia de la provincia para expresar la disconformidad ante el dictado de la Acordada 30.094, que suspende los plazos procesales de los escritos en los Tribunales de Familia de Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y San Rafael, y en la Cámara de Apelaciones de Familia por el plazo de un mes.

El texto pide, asimismo, que se reestablezca el funcionamiento del juzgado de Gestión Judicial Asociada de Familia (Gejuaf) de San Rafael, "atento a las públicas y reconocidas insuficiencias del mismo".

Desde hace tiempo existe una notoria escasez de personal y equipamiento en los espacios mencionados, lo que se suma a los inconvenientes en la implementación del nuevo sistema IURIX.

"Reconocemos el esfuerzo que hacen empleados, funcionarios y jueces con cada vez menos recursos"

"A esta altura -añade la misiva-, no es necesario resaltar que la Justicia de Familia en la Segunda Circunscripción Judicial no está funcionando bien. Y ello ya no se debe al trabajo de los empleados, funcionarios o jueces, ya que reconocemos el esfuerzo que realizan para hacer funcionar un fuero con cada vez menos recursos; sino que se debe a la falta de personal y de

equipamiento".

El Directorio destaca que desde hace más de 4 años advierte sobre los inconvenientes que tiene el fuero de familia, "lo que no ha sido resuelto ni con la implementación de la Gestión Judicial Asociada, ni con la implementación del expediente electrónico".

La merma en el funcionamiento se produce, además, en tiempos en los que los pleitos se multiplican. "Por ello, resulta de fundamental importancia que (...) se nombre más personal y magistrados en todos los juzgados de familia de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, se aporte equipamiento acorde a los requerimientos del sistema IURIX y del expediente electrónico, y se dé una reunión al Directorio del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza,

preferentemente virtual, a los fines de conocer e interiorizarse sobre las reales problemáticas del fuero de Familia del Sur Provincial".