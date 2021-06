Alerta por una nueva estafa a través de redes sociales

Una nueva estafa se viene replicando en redes sociales y varios comerciantes han sido víctimas de la misma en los últimos días. Se trata de una maniobra fraudulenta que se lleva a cabo principalmente en los grupos de compra-venta de la red social Facebook.

La operatoria consiste en que un supuesto comprador contacta a los vendedores a través de redes sociales y ofrece realizar el pago del producto ofrecido a través de una transferencia bancaria.

"Te piden tu CBU y los datos. Al rato te envían un comprobante trucho con la supuesta transferencia. Lo distinto que trae este formulario muy bien truchado es la incorporación de un código de seguridad o referencia al final del mismo", explicó a MDZ Fernando Moreno, quien vende motos antiguas en el Marketplace de Facebook.

El comprobante trucho que envían los estafadores.

"Te mandan ese comprobante y alguna excusa de que el homebanking se les trabó o que les inhabilitaron la cuenta por la cantidad de operaciones y que vas a tener que esperar la llamada de algún oficial de cuenta para habilitar la operación. Lo más seguro es que te digan que les avises si no recibiste la transferencia", agregó Fernando

"Es entonces cuando te llaman supuestamente del banco del pagador o del tuyo solicitándote que vayas a un cajero de tu banco y que ingreses el código o numero de referencia que te pasaron en el comprobante de transferencia", continuó Fernando.

La excusa utilizada por los estafadores para engañar a sus víctimas.

"Ahí termina la estafa, si hacés eso ingresan a tu cuenta y te la vacían. Este fin de semana me lo quisieron hacer en tres oportunidades. Hay que estar atentos y no perder el tiempo cuando ves que la cosa no es clara. Si no te consultan por tu artículo y te piden solo el precio y CBU ya es raro", completó Fernando.

Por último, Fernando aclaró que los estafadores tienen perfiles truchos utilizando imágenes de otras personas y que los dan de baja luego de concretar la estafa.