AstraZeneca: ¿afecta a jóvenes de peor manera?

Si se revisa Twitter, se encontrarán comentarios que van desde el “"¡Estoy como si nada!" al "¿Me di la vacuna o me pisó un tractor?".

"¿Me chequean si todes les que nos dimos la AstraZeneca estamos como si nos hubiesen re cagado a patadas en el piso?", pregunta en un tuit @NuchyAylen. Muchos comentaron tener la misma sensación.

"Sí señora. Dolores por el cuerpo aleatorios + el brazo roto + escalofrío + dolor de cabeza espantoso. El dolor más esperado", respondió @aricansada.

Ahí comienza un debate de memes y la pregunta: ¿la vacuna AstraZeneca afecta más a los jóvenes?

Especialistas en inmunología, infectología y clínica general comentaron acerca de esta situación desde su punto de vista.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, aseguraron que "en un mes se conocerán las cifras y distinciones etarias de los efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca".

Esa información pertenece al informe N°11 del 29 de mayo. Se estima que el N°12 mostrara un aumento de reportes de dolor de cuerpo, de cabeza, hinchazón en el brazo y alergia leve.

Liliana Bezrodnik, inmunóloga y directora del Centro de Inmunología Clínica (CID) explicó que hay personas jóvenes que "no se dieron muchas vacunas antes (en función de la vacuna de la gripe), no están acostumbradas y lo cuentan".

"Todas las vacunas, no sólo la AstraZeneca, han producido entre efectos leves y moderados, sin necesidad de internación. Duran entre 24 y 48 horas: fiebre, dolor de brazo y muscular, decaimiento. Si persisten los síntomas, se debe consultar en un centro de salud. Porque, lamentablemente, mucha gente se vacuna sin saber que tienen covid, y eso puede complicar. Y los efectos adversos graves, muy poco frecuentes, fueron con todas las vacunas, en el mundo", comentó.

"Tuve pacientes que durante muchos años no se quisieron vacunar contra la gripe por estos síntomas. No hay que tener miedo de vacunarse contra el covid por tener 24 o 48 horas, o ni siquiera eso, enrojecimiento en el brazo o dolor de cabeza", aseguró.

Bezrodnik, además, es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencia, y prefiere no diferenciar por edad estos efectos secundarios de la vacuna, "para no asustar". "Hay pacientes de cualquier edad a las que les hizo algo distinto, como que durmieron todo el día, y a los que no les hizo nada la vacuna. Absolutamente nada, con la Sputnik o la AstraZeneca, o la Sinopharm", agregó.

"Los adultos jóvenes tienen igual de desarrollada que los de mayor edad la respuesta inflamatoria", y las diferencias que se pueden dar en cada caso dependen, no de la edad sino "de cómo ese individuo se predispone localmente, ante ese nuevo antígeno, que no reconoció". Otro factor que puede afectar es haber tenido covid antes o no.

Además, remarcó que sufrir más molestias después de la vacunación no tiene relación directa con la generación de anticuerpos. Podría no tenerse ningún efecto secundario y aun así tener protección.

Por su lado, Eduardo López, reconocido infectólogo y miembro del comité asesor de Salud del Gobierno, comentó que "edad y tema vacunas Covid... interesante y no hay mucho investigado aún sobre este aspecto".

"Fiebre, dolores musculares, síntomas gripales. En el último informe de Salud, estos efectos eran bastantes frecuentes ente los vacunados, ya que representaron entre el 30% y 35% de los efectos adversos. Tanto en Sputnik, como en Sinopharm y, en menor medida, AstraZeneca. Pero ahí todavía no están quienes después recibieron más de AstraZeneca que de las otras dos marcas, y son más jóvenes, porque se fueron habilitando grupos de menor edad", aseguró.

Considerando lo que ocurre en otros países, se considera que los efectos adversos de la vacuna no deben ser distintos en menores de 40 años. Pero ese “considerando” no es una certeza, porque no hay estudios profundos al respecto.

"Algunos autores consideran que las vacunas, no importa cuál, son más reactogénicas en los jóvenes. Con la especulación de que los jóvenes tienen mayores respuesta inmunológica y, entonces, hay mayor reactogenicidad", agregó.

Las vacunas de Pfizer y Moderna mostraron hasta el momento “mayor reactogenicidad después de la segunda dosis", y también se estudió que ocurre cuando se vacuna con dos fármacos distintos, como el de Pfizer y AstraZeneca. "Ahí la la reactogenicidad también fue mayor. Pero no aumentaron los efectos secundarios graves", aseguró.

El presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag, comentó que "hay una relación, no muy significativa, entre que los jóvenes tienen más reacciones en general a las vacunas contra el covid. Pero no hay datos desde la ciencia pura".

Los tres coinciden que es mejor vacunarse sin importar la edad.

Fuente: Clarín