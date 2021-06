Otra provincia extiende el horario comercial desde este lunes

El Gobierno de Neuquén anunció en las últimas horas que este lunes se extenderá dos horas el horario de circulación en la vía pública, que estará permitida hasta las 20, mientras que los comercios podrán abrir sus puertas hasta las 19.

Sebastián González, jefe de Gabinete, indicó que la provincia registró "un promedio de 466 casos en la última semana", una cifra todavía "muy alta", pero que "muestra que las medidas de moderación de la circulación y de los cuidados están funcionando".



"La otra cara de la realidad son las guardias y las terapias intensivas de los nosocomios y clínicas", manifestó el funcionario y señaló que "aunque las medidas tengan un resultado positivo, tarda un tiempo en descomprimir el sistema de salud".



Desde el lunes 14 y hasta el domingo 20 de junio, los locales comerciales de todos los rubros podrán funcionar entre las 6 y las 19, de acuerdo a protocolos aprobados y con aforo reducido al 30%.





Los locales gastronómicos podrán atender clientes en espacios habilitados al aire libre entre las 6 y las 19, mientras que continuarán autorizadas las modalidades de delivery y take away hasta las 23.



Las reuniones sociales permanecerán suspendidas en domicilios particulares y en espacios públicos al aire libre, y no podrán funcionar casinos, salas de juego y discotecas.



Asimismo, las actividades religiosas presenciales en espacios cerrados continuarán suspendidas, aunque podrán realizarse, dentro de los horarios de circulación habilitada, actividades en espacios abiertos, con distanciamiento social y sin aglomeración de personas, en iglesias, templos y otros lugares de culto.



La presencialidad educativa continuará suspendida en los distintos niveles en la ciudad de Neuquén y en las localidades de Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Centenario, Plottier, Senillosa, Chos Malal, Plaza Huincul, Cutral-Có, Rincón de los Sauces y Zapala.