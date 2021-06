Se fueron a España en plena pandemia y hoy son furor ayudando a argentinos a migrar

María Luz Hamparsomian es argentina, desde noviembre de 2020 vive en Valencia, España, y asesora a inversores e inmigrantes a través de su empresa Conexión Valencia y en sus redes sociales.

Luz (36) se mudó a España junto con su esposo Pablo (36), quien es contador y siempre trabajó en el área de finanzas y su hijo Vito de 4 años. Ella siempre se dedicó a hacer asesorías para empresas en marketing digital, comunicación institucional y recursos humanos.

Su experiencia y los caminos que transitaron para migrar los llevó a ser especialistas en la temática y hoy a través de sus redes sociales y su empresa acompañan a familias en sus procesos migratorios.

“Todo empezó accidentalmente”, confiesa Luz al explicar a MDZ cómo fue que hoy recibe más de 170 mensajes diarios a través de las redes sociales y realiza 5 videollamadas por día con personas que quieren irse a vivir a España; en especial argentinos.

De Ituzaingó a Valencia

Fueron muchos los motivos por los cuales esta familia de Buenos Aires dejó todo en Argentina, pero hubo un hecho puntual que les dio ese último empujón que necesitaban para animarse a construir una nueva vida del otro lado del océano.

“Fue un episodio de inseguridad bastante complicado que vivimos en nuestra propia casa lo que nos impulsó a querer irnos”, cuenta Hamparsomian.

Además, cuenta Luz, que al proyectarse a largo plazo no veían un futuro prometedor en el país, “entendemos que la vida pasa rápido y queríamos darles mayores oportunidades y un mejor futuro a nuestro hijo”.

Su pasaje desde Buenos Aires hacia Valencia tenía fecha para 7 de abril de 2020. Ya la decisión estaba tomada, en octubre vendieron su casa, en diciembre hicieron la transferencia del dinero y Luz viajó hacia España para preparar todo para la llegada de los tres.

"Nos quedábamos un par de meses en lo de mi suegra porque ya habíamos vendido todo y en marzo pasó lo que pasó: ese día fatídico que lo vamos a recordar de por vida. Barajas cerró, no hubo más vuelos", recuerda.

Ahí empezó toda la odisea. Hasta que finalmente, luego de muchas idas y venidas, en noviembre de 2020 pudieron viajar a España rumbo a su nueva vida.

Llevan poco más de medio año viviendo en Valencia y los tres se han adaptado perfectamente. En febrero compraron su propia casa, Vito comenzó a asistir a clases en una escuela pública cercana a su casa la cual “es excelente y no se paga ni un centavo”, cuenta Luz.

“Acá vas al supermercado y todos los días las cosas salen lo mismo", cuenta Luz y agrega: "España a nivel económico y financiero ya está parada en el mismo lugar que estaba en marzo del 2020. Todo lo que se perdió en la pandemia lo recuperó, de ahora en adelante es todo crecimiento. Mientras que las perspectivas en Argentina son pésimas”.

De migrar a asesorar

Luz y Pablo han notado un gran aumento en el número de argentinos que averiguan sobre el proceso de migración, como así también en la cantidad de compatriotas que se han mudado al país europeo. "Es impresionante el número de argentinos que está por migrar a España o con planes en general de emigrar, las oficinas de extranjería están colapsadas de argentinos", cuenta sorprendida.

Este incremento se notó también en la cantidad de consultas que comenzó a recibir. “Arranqué a compartir en mis redes de manera más activa lo que estábamos viviendo y cosas vinculadas al proceso de emigrar y entendí que del otro lado había muchísimo interés, cada vez fui teniendo más seguidores”, comparte la argentina desde Valencia.

Luz comenzó a darse cuenta que había mucha gente en la misma situación que ellos, y muchos otros empezando a transitar ese camino; por ello, decidió brindar su ayuda.

“Con las personas que van a mudarse a España lo que hacemos es gestionarle el alquiler mientras ellos aún están en Argentina. Todos los migrantes que llegamos no tenemos nómina, sin nómina no sos solvente y nadie te quiere alquilar, entonces lo que hacemos es trabajar con todos los migrantes antes de su llegada gestionando el piso”.

Esto le permite a la persona señar su departamento antes de llegar para abaratar costos y acelerar los trámites para poder comenzar a generar ingresos en cuanto llegan al país.

En el marco de este servicio surgió también la necesidad de la gente de recibir otro tipo de asesoramiento. “Muchos me escriben y me dicen: Luz quiero hablar con vos, que me cuentes tu experiencia, contarte mi historia y que me des tu opinión”.

“Si veo que es algo que se puede resolver rápido yo les respondo de corazón de manera gratuita, si veo que es algo complejo les ofrezco las asesorías de orientación”, para las cuales sumó a su equipo de trabajo a una abogada de extranjería.

“Hay gente que realmente se abruma con todo lo que hay que hacer para poder migrar, por eso yo los oriento con los trámites y con el paso a paso. Trasladar una vida de continente no es algo fácil”, aclara Hamparsomian.

Según Luz su migración “no fue normal”, para estar de manera legal tuvieron que recorrer varios caminos. “Originalmente vinimos con un visado de estudios y ahora pasamos a tener una residencia por ser comunitarios o familiares de comunitarios, tramitamos la ciudadanía eslovena y armé la carpeta de la ciudadanía italiana”.

Conexión Valencia

Pablo y Luz cuando soñaron con vivir en España, en el 2019, comenzaron a diseñar un proyecto. La idea surgió al conocer a muchas personas que deseaban invertir en propiedades en Valencia para posterior renta, pero que no sabían cómo era el proceso de compra.

“Nos metimos de lleno en eso, nos capacitamos, entendimos el negocio. En noviembre nos mudamos a Valencia y al mes comenzamos a trabajar”, cuenta la emprendedora.

“Trabajamos con ellos de manera remota, nos encargamos de armar el perfil de lo que desean comprar, vamos a visitar las propiedades, cotizamos las reformas y realizamos todos los trámites legales. Cuando todo está listo, la persona viaja y le da el poder a alguien para que firme la escritura”, explica Luz.

La decisión correcta

El camino de esta familia desde Argentina a España no fue fácil. Pese a los obstáculos propios de la pandemia y los numerosos trámites que tuvieron que realizar, hoy, ya instalados en Valencia y con una nueva vida social y profesional, confiesan que si bien es duro alejarse de la familia, “estamos muy bien y consideramos que nuestra decisión fue la correcta”.