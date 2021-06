Mató a una perra a tiros: fue condenado a prisión

Un policía de Chubut fue condenado a un año de cárcel y la inhabilitación por dos años para ejercer la profesión por matar a una perra con su arma. El juez penal a cargo de la causa halló al imputado culpable del delito de “abuso de autoridad” luego de una semana de debates . El hecho ocurrió en la localidad de Playa Unión.

La fiscalía cuestionó el accionar del sargento de la Policía de Chubut, Elías Saavedra, quien en su defensa argumentó que el desenlace se produjo porque el animal lo atacó y se vio obligado a actuar en defensa propia. Tras conocerse el veredicto, el policía acusado insistió en su inocencia y dijo: “Amo a los perros, lo que hice lo hice en defensa propia porque el perro me había agredido y yo traté de defenderme, respeto la decisión de su señoría el juez, pero voy a apelar”.

La muerte de Tita se produjo el 26 de marzo del 2020, cuando el sargento Saavedra disparó y mató de un balazo a la perra durante un procedimiento relacionado con sospechas de ocupación de un terreno lindero a la propiedad donde residía el animal ubicado en la localidad de Playa Unión.

En la elevación a juicio de la causa impulsada por una vecina que se presentó como tutora de la víctima, se consideró a la perra Tita, como “sujeto de derecho” y “persona no humana”, y se aceptó el principio de que el animal es un ser sintiente y parte integrante de una familia multiespecie.

En las audiencias de debate el efectivo explicó que la perra estaba agresiva, violenta y con baba en la boca y dijo: “Fue algo muy fuerte y no se lo deseo a nadie. Creo que el dueño no pudo agarrar a la perra porque también tenía miedo. Y fue así que di dos pasos atrás y disparé hacia abajo, hacia la tierra, con la intención de persuadirla. Nunca la quise matar, me quise defender, no tuve intenciones de disparar hacia el perro” y relató: “En mi profesión nunca vi un perro tan agresivo, me dio un tarascón, a la vez que le pedía al dueño que la agarre, le tiré una piedra y me seguía atacando”.

En la última audiencia el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez dijo que esta es una primera instancia porque el abogado defensor apelará y destacó que como institución poseen un sumario administrativo en el que ponderarán que el policía estaba trabajando y que por esa razón se vio expuesto a esta situación. Gómez agregó: “Saavedra siguió trabajando normalmente, pero sin armas” y reconoció que “ahora, con la inhabilitación dictada en primera instancia, su situación cambia”.