El 85% de las sillitas para niños en los autos están mal instaladas: ¡aprendé cómo ponerla bien!

En el marco del Día de la Seguridad Vial que en Argentina se conmemora cada 10 de junio, Mamás y Niños Seguros (MyNS), un programa de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv) -que representa en el país a Safe Kids Worldwide- lanzaron la campaña #aUPAno para concientizar acerca de la importancia de utilizar Sistemas de Retención Infantil (SRI) para prevenir lesiones.

La campaña #aUPAno en redes sociales repasa frases comunes como “Pero son pocas cuadras…”, “Miralo qué chiquito es…”, “Todo el viaje ahí? Pobrecito…”, “Es que no para de llorar, quiere teta...”, “Antes viajábamos todos sueltos y no pasaba nada...”, “Pero acá no te piden la sillita...” o “Ni loca ando con todos esos bártulos...”, que se usan con frecuencia para justificar trasladar sobre la falda a bebés, niños y niñas.

“Seguramente, alguna vez dijiste o escuchaste alguna de estas frases: nosotros también”, señalan los organizadores de “A UPA No" y luego explican que los adultos deben ser responsables a la hora de trasladar menores porque “no existe forma de que un bebé, niña o niño viaje seguro en un vehículo si no es en un Sistema de Retención Infantil acorde a su altura, peso y edad”.

Los especialistas indican que los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en menores de hasta 14 años, que, junto con los peatones, ancianos y motociclistas, son considerados agentes vulnerables en el tránsito. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sobre un total que ronda las 5.500 víctimas cada año, el 5,6%, son menores de 0 a 14 años.

De los datos oficiales se desprende que 320 chicos, en promedio, pierden la vida por año por causas evitables asociadas al tránsito. Aunque esta situación cambió durante la pandemia porque estamos más quietos, la siniestralidad vial no deja de ser un problema grave que afecta la salud y la calidad de vida.

La física explica que en un choque a 60 km/h, un cuerpo multiplica su peso 17 veces; así un bebé de 9 kilos de un momento a otro pasará a pesar más de 150kg, una masa imposible de sostener para un adulto que, en relación al impacto, equivale a caer desde un segundo piso. Por eso, MyNS y Chicco Argentina coincidieron en alertar que los bebés y niños pequeños no deben viajar a upa en un vehículo.

Desde 2018 el cambio normativo que hubo en Argentina dispone que todo menor de 10 años debe ir en el asiento trasero con el SRI homologado de acuerdo a su peso y altura. Actualmente sólo el 26,4% de los menores de 10 años circula en la posición trasera y protegidos por el elemento de acuerdo a lo que indica el nuevo decreto reglamentario vigente.

“La falta de información sobre uso de SRI en todo el país es preocupante. Es importante aumentar la cantidad de usuarios y que los padres y madres incorporen el uso de SRI como una práctica habitual para todo tipo de distancias ya que la mayor cantidad de siniestros se producen en la zona confort próxima a sus domicilios”, comentó Axel Dell `olio Presidente de ADISIV y Director de MyNS.

“Es tan importante utilizar un SRI, homologado y que se adapte a la contextura física de cada niño, como su correcta instalación para que el sistema actúe como lo esperamos en caso de un siniestro”, mencionó Dell` olio.

La importancia de instalar el SRI de forma correcta

Para revertir los resultados de la inseguridad vial, Mamás y Niños Seguros (@mamaseguras), trabaja hace más de 10 años en la prevención de lesiones asociadas al tránsito y, en 2020, en plena pandemia, MyNS, lanzó dos herramientas virtuales para asistir a madres, padres y parejas primerizas tanto en el momento de seleccionar un Sistema de Retención Infantil como en su instalación.

Si bien reducen un 70% las muertes de lactantes y entre un 54% y un 80% las de niños pequeños, resulta fundamental que los SRI se usen e instalen de forma correcta siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a la altura, peso y edad del menor a trasladar.

En lo que va del año, y gracias al acompañamiento de marcas como Chicco Argentina, MyNS realizó 435 chequeos on line donde entre las 435 butacas revisadas, cerca del 85%, 373 butacas, se encontraron “errores graves” que contradicen la recomendación de instalación del fabricante mientras que, en 62, había “detalles menores”, pero estaban bien instaladas en líneas generales (14.25%).

Los errores más comunes: Sillas flojas por falta de clip de bloqueo del cinturón de seguridad o afirmadas contra los asientos delanteros; arneses sueltos o enroscados; bebés de menos de un año a favor de la marcha; y utilización de más de un sistema de anclaje a la vez.

Lucas Navarro, pediatra y asesor de MyNS, afirma que “viajar a contramarcha es 5 veces más seguro por eso, además de utilizar siempre la sillita es importante no anticipar el paso de un sistema a otro y prolongar el mayor tiempo posible el uso de booster con respaldo para los niños más grandes”.

“Las familias nunca deben llevar a sus hijos en brazos, aun en los trayectos más cortos porque un bebé recién nacido que pesa entre 3 y 4 kilos, ante un impacto en la ciudad, a baja velocidad, en una frenada o volantazo, el peso del niño se multiplica exponencialmente, lo que hace imposible sujetarlo, y las posibilidades de sobrevivir en esta situación son muy bajas”, agregó Navarro, Secretario del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Por su parte, Justina Marra de Chicco Argentina agregó que “acompañamos las acciones que realizan MyNS porque entendemos las complejidades que se presentan a la hora de seleccionar un huevito, butaca o booster y queremos que cada día más bebés y niños viajen seguros en nuestro país”.