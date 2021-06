Limpia tus anillos y joyas de oro con un cepillo de dientes y estos tips secretos

Limpiar los anillos, las cadenas y las pulseras de oro con cepillo de dientes es uno de los métodos de limpieza más conocidos para esas joyas, pero pocos saben que hay tips y maneras de hacerlo para que queden más relucientes. Incluso, hay accesorios de lujo que responden mejor a ciertos mecanismos de limpieza que otros.

Oro amarillo

Encontrar la manera correcta de limpiar las alhajas es una manera de lograr que duren más tiempo. Cuando se habla de joyas, lo primero que se viene a la cabeza es el oro amarillo, uno de los metales preciosos más codiciados del mundo. Se utiliza mucho en la joyería de 18 quilates y una de las mejores características es que apenas necesita cuidados porque no suele ponerse negro como los de plata.

Fuente. HelloGiggles

Oro rosa

Es el menos popular en la joyería de lujo y está elaborado con una aleación de oro fino de 24 quilates, plata y cobre. Además de limpiarlo con remedios caseros, el oro rosa se encuentra en la misma situación que el oro amarillo: para recuperar el brillo se suele llevar a una joyería, pero con estos tips será mucho más fácil darles su brillo desde casa.

Fuente: Something Borrowed

Oro blanco

Es muy posible que con el tiempo pierda el brillo porque, si bien está elaborado con una aleación de oro puro con otros metales blancos como la plata, el paladio, el níquel o el platino, luego se recubre con una capa de rodio para que le de ese acabado brilloso y de espejo. Por ello, es muy factible que el joyero al pulirlo le vuelva a dar su brillo, sin embargo, podemos hacerlo de forma casera.

Cómo limpiar el oro con un cepillo de dientes

Que el oro sea de tan buena calidad no quiere decir que no necesite cuidados o que no se pueda limpiar con productos caseros para mantenerlo intacto en el día a día. Solo hay que seguir los siguientes pasos que llevará poco tiempo y ayudará a las joyas a mantenerse con la contaminación de todos los días:

Con pasta de dientes

Colocar un poco de pasta dental en un cepillo de dientes de cerdas suaves y frotar las joyas de oro con movimientos circulares. Enjuagar con agua tibia hasta lograr el resultado deseado. Repetir dos veces el paso para poder obtener mejores resultados. Secar con un paño suave y dejar al aire libre hasta que se seque por completo.

Con agua y jabón líquido

Llenar un recipiente con agua tibia y añadir un poco del jabón líquido detergente. Disolver bien el jabón líquido y sumergir las joyas durante 15 minutos. No más. Frotar con movimientos circulares con un cepillo de dientes de cerdas suaves si la joya está muy sucia. Enjuagar con agua caliente, secar con un paño y dejar en una superficie plana hasta que se seque por completo. Para que quede con brillo, frotar con un paño de microfibra con movimientos circulares.

Con agua y bicarbonato

Forrar un recipiente de vidrio con papel de aluminio para que la joya esté en contacto con este material. Esta es una manera más efectiva para limpiarlo. Colocar la joya y espolvorear bicarbonato de sodio hasta cubrirla por completo. Hervir agua y verterla sobre la joya, dejándola en remojo durante cinco minutos. Cepillar con un cepillo de dientes de cerdas suaves. Enjuagar con agua fría y sécala con un paño suave.

¿Conocías esta forma de limpiar tus anillos de oro?