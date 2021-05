4 fáciles formas de limpiar y destapar el inodoro

No se trata de un momento agradable cuando el inodoro se tapa y no sabes por dónde empezar. Si esto ocurre en una casa que no es la tuya seguramente te vendrá a la mente la incómoda escena de Ben Stiller en la película Mi novia Poly, pero hay que mantener la calma ya que no siempre es una tragedia.

Destapar el inodoro puede resultar más fácil de lo que pensabas y no implicar ningún tipo de contacto con el agua o los residuos que estén allí.

Foto: Depositphoto

Hay varias razones por los que el artefacto puede dejar de funcionar correctamente y se debe iniciar por las medidas más sencilla ya que se puede tratar de algo muy simple. El agua caliente, luego de que hierva, es el mejor método para comenzar, ya que esto ayudará a deshacer los restos de papel que pueden estar provocando que no desagüe.

Armar una mezcla con agua hirviendo, bicarbonato de sodio y vinagre también ayudará a limpiar las cañerías, disolverá la suciedad y también eliminará el sarro que se forma por el agua. Es mejor hacer esta preparación en un balde, procurando que no se vuelque cuando se coloca el vinagre y luego tirar el líquido en el interior del artefacto para que la presión ayude en el proceso.

Las gaseosas sabor cola resultan muy convenientes también. Primero se deben calentar sin que lleguen a hervir para que no se forme un caramelo y luego tirarla al inodoro. Deja actuar unos minutos y luego activa la cadena para ver si se solucionó el problema.

Foto: Pinterest

Si hablamos de destapar caños, la soda cáustica es la mejor opción, aunque debes manipularla con mucho cuidado. Primero debe disolverse en un balde y luego verterla. Es muy importante que permitas que la mezcla haga su trabajo y no tirar la cadena inmediatamente ya que el cambio de temperatura puede llegar a romper la cerámica.