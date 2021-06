Desgarrador: una beba se contagió y murió a los 10 días de internada

Una niña de tres años que padecía hidrocefalia y epilepsia falleció en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe por un cuadro severo de coronavirus, luego de estar internada desde el 20 de mayo, informaron hoy voceros sanitarios.



La niña murió ayer debido a un fallo multiorgánico causado por un cuadro de Covid-19 mientras se encontraba internada en la sala de cuidados intensivos del hospital de Niños Orlando Alassia, precisó en declaraciones a la prensa su director, Osvaldo González Carrillo.



Por otra parte, en el mismo centro asistencial hay dos bebés internados en la sala de terapia intensiva Covid, uno de los cuales está en estado grave.





Se trata de un niño de dos meses que necesita asistencia respiratoria mecánica desde hace unos días, en tanto un bebé de cuatro meses está internado en el mismo sector pero con un mejor pronóstico al no presentar comorbilidades.



González Carrillo dijo al diario El Litoral que con la segunda ola de coronavirus "no es la misma situación que observábamos el año pasado”, en principio por la gravedad de los casos, ya que en 2020 no hubo casos que requirieran la terapia intensiva. Además, consideró que hay que profundizar la prevención para evitar contagios de niños debido a que no hay vacunas.



“Se está probando alguna alternativa (de vacuna) para mayores de 14 años, en otros países, pero para esta franja etaria estamos lejos todavía”, concluyó.