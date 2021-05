Polémica: en una placa por los caídos de Malvinas pusieron el nombre de los concejales

Una polémica se desató durante el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas que se realizó en la ciudad de Córdoba debido a que en la placa de reconocimiento figuraban los nombres de los concejales y del viceintendente, Daniel Passerini, en lugar de los héroes que participaron del conflicto bélico.

El acto oficial se hizo para inaugurar un mástil con una bandera argentina frente al monumento “Héroes del Crucero ARA General Belgrano”, que había sido levantado en 2015

En las inscripciones se lee: “El Concejo Deliberante decreta su reconocimiento y adhesión al Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano que se conmemora el día 2 de mayo en honor a las víctimas del crucero argentino hundido en el año 1982 durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur”. Y a continuación el nombre de los 31 concejales y del Viceintendente que hicieron materializaron el pedido de uno de los veteranos corodebeses publica Infobae.

“Este mástil se lo solicité al Concejo Deliberante a través del concejal Ricardo Aizpiolea porque los políticos se olvidan de los veteranos. Quise honrar a 323 camaradas que quedaron en el Mar Argentino, que son casi el 50% de los que murieron en Malvinas”, explicó el veterano José Módica, que fue el que impulsó el pedido y el que construyó el monumento en 2015.

La placa generó repudio en las redes sociales. “Tenemos que dejar de ser un país de políticos para los políticos”, se indignó Guillermo Campa; mientras que otro lo apoyó en su crítica: “Lamentablemente nuestros políticos son unos ególatras, hasta que no entiendan que el pueblo que los elige además es el que les paga el sueldo, no avanzaremos. Lamentable!”.

“Se apropian del heroísmo para festejarse haciendo una placa con sus nombres?”, se quejaron desde el Movimiento Racionalista Argentino. Y el desacuerdo entre los que tuiteaban iba creciendo más y más. “Debería estar prohibido que pongan sus nombres en algo pagado por el estado”, señaló Jonhatan Peralta; al mismo tiempo que Carlos Fava pidió que retiraran esa placa de manera urgente: “Es un agravio hacia ellos, a todos los que estuvieron y a sus familias”.

Alertado por tanto desconecto, el concejal Aizpiolea también solicitó quitar la placa que fue colocada en mástil para terminar con una nueva grieta que se armó en torno al asunto pero desde el Municipio de Córdoba aclararon que solo lo harán si lo solicitan los veteranos.

“Si la placa hubiera sido colocada en el monumento ahí si me hubiera opuesto. Valoro lo que hicieron los concejales pero hubo malas intenciones de otros grupos que se consideran veteranos y no lo son. Los que estuvimos en Malvinas tenemos muy buena relación con el gobierno. La gente que no es veterana de guerra y quiere ser tratada de esa manera es la que confunde”, remarcó Módica.