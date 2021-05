Segunda ola: un modelo matemático indica que Argentina ya alcanzó el pico de contagios

Mientras la cantidad de contagios permanece alta y crece la cantidad de muertes por coronavirus, un modelo matemático sostiene que Argentina ya superó el pico de casos de la segunda ola.

Investigadores de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero desarrollaron el modelo matemático, llamado Modelo de Contagios Generalizado (MCG), que permite analizar los datos de propagación de la enfermedad en Argentina y estimar cuándo se producen los picos de contagios.

Según consigna Clarín, el modelo se basa en el indicador Mean Time Between Infections (MTBI), que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, correspondan o no al mismo individuo, y pueden estar separadas en distancia. Este indicador se mide en unidad de tiempo y se obtiene de los datos de infectados.

De acuerdo con este modelo, la primera provincia en alcanzar el pico de contagios fue Córdoba la semana pasada. Ahora, según el modelo, esa instancia se alcanzó también a nivel nacional. Según los investigadores, el pico se alcanzó este lunes 3 de mayo, con un contagio cada 3,16 segundos.

El modelo indica que los contagios se aceleraron en el tiempo hasta llegar a esa marca y ahora comenzarán a disminuir en el tiempo. Cabe recordar que, según este mismo modelo, el primer pico de la pandemia en Argentina se alcanzó el 11 de noviembre pasado, con un contagio cada 4,35 segundos.

Según el modelo, de acuerdo a los datos de contagios oficiales informados hasta la fecha, en la provincia de Buenos Aires el pico se produjo el 30 de abril, con un contagio cada 6,12 segundos y en la Ciudad de Buenos Aires se registró el 1° de mayo, al producirse un contagio cada 24,51 segundos. Días atrás, Córdoba había llegado a su máximo con un contagio cada 44,9 segundos.

Los investigadores de la Universidad de Tres de Febrero también toman en cuenta los datos de la movilidad en la población, indicada por el desplazamiento registrado en los dispositivos celulares. Se observa que hubo un aumento de un 10 por ciento de la movilidad respecto del registro en el mes de enero, lo que provocó la suba de contagios.

Actualmente, la movilidad es algo más de un por ciento mayor a la que se registró en el pico de la primera ola. De acuerdo con el MCG, observan que si las condiciones de movilidad se mantienen, no se esperan grandes variaciones en el número de infectados diario. El tema de la circulación es un elemento clave, porque le da previsibilidad al sistema.