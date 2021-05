¿Dónde y cómo vender monedas antiguas?

En lo que al coleccionismo se refiere, los billetes y las monedas antiguas y de distintos países son uno de los segmentos más destacados. En esta ocasión, te contamos dónde se pueden vender este tipo de objetos y cuáles son las claves que hay que tener en cuenta.



Fuente: supercoleccionistas.com

Monedas antiguas: ¿dónde se pueden vender?

Al día de hoy, con la proliferación de sitios webs y de redes sociales, resulta fácil encontrar lugares en los cuales poner a la venta un producto o un servicio. No obstante, no todos son de fiar, por lo que es necesario tener en cuenta la reputación de los mismos.



En cuanto a las monedas antiguas, la mejor opción y la más segura de todas consiste en acudir a un numismático, es decir, a un especialista en la materia. Por lo general, en todas las grandes ciudades hay al menos uno: solo es cuestión de buscarlo y de contactarse con él.



Eso sí: antes de hacerlo es preciso saber cuál es el valor en tanto objeto de colección de las monedas que se busca vender.



Por otra parte, se puede acceder a redes sociales como Facebook, donde se forman grupos para la compra-venta de segmentos muy específicos. En este caso, sin embargo, es fundamental prestar especial atención a la confiabilidad que ofrecen los distintos contactos que se puedan establecer.



Por último, las monedas antiguas se pueden publicar en portales como eBay y Mercado Libre. A su vez, también existen sitios especializados como es el caso de todocoleccion.



Cómo vender monedas antiguas: algunas claves a tener en cuenta



Antes de llegar al preciso momento de la venta, es necesario tener en cuenta varias cuestiones para que la misma sea exitosa.



Como sucede con los distintos objetos de colección, antes de ponerlos a la venta es importante conocer bien cuál es el valor que tienen en tanto antigüedad y cuán grande es el interés que puede llegar a despertar en un comprador.



El hecho de tener entre manos una moneda antigua no necesariamente significa que la misma posea un alto valor como objeto de colección. Es por esto que los especialistas muchas veces dicen que no hay que tener grandes pretensiones.



En línea con esto, hay que saber que es muy probable que no se obtenga mucho dinero con la venta de una moneda antigua. Las que presentan un valor de miles de dólares y euros son apenas unas excepciones.



Como si fuera poco, también hay que saber que, en la mayoría de los casos, quienes compran las monedas antiguas son personas o locales que luego las revenden. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que por una moneda ofrezcan una cifra menor a la que luego se ve en público.



En todo caso, lo importante es conocer muy bien qué es lo que se tiene entre manos, y para esto no hay mejor recomendación que investigar al respecto.



Para finalizar, un consejo a seguir consiste en reflexionar acerca de qué tanto se pretende vender una moneda antigua. Muchas veces las mismas tienen un valor sentimental que, en comparación, supera al que podría tener en términos económicos. Por eso, antes de emprender la venta es recomendable pensarlo bien y no actuar de forma impulsiva.