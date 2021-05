Alerta por estafas a jubilados en un Banco Nación de Guaymallén

En los últimos días, varios jubilados han sufrido el robo de su jubilación en la sucursal del Banco Nación ubicada en Libertad y Bandera de los Andes de Villa Nueva, en el departamento de Guaymallén, y se cree que han sido víctimas de una estafa con la clonación de sus tarjetas.

En redes sociales varios damnificados dieron cuenta de esta situación y denunciaron que les vaciaron sus cuentas a través de numerosas transacciones a Mercado Pago.

Las víctimas aseguran que desde la sucursal del Banco Nación no se hacen cargo de lo ocurrido y lo atribuyen a que les clonaron las tarjetas en alguno de los cajeros automáticos.

En grupos de Facebook de vecinos de Villa Nueva son numerosos los casos de gente que fue estafada de la misma manera en los últimos días.

"Yo tenía $9.000 en caja de ahorro del Banco Nación y me vaciaron la caja. Hice la denuncia en el banco y habían hecho 3 extracciones, pero nunca me mostraron las cámaras", se quejó Patricia, una de las damnificadas.

"Anoche fui a sacar plata al cajero del Banco Nación de Villa Nueva y me encuentro con que no tengo plata. Soy jubilada y en el comprobante figuraban compras de Mercado Pago que nunca realicé. En el Banco Nación me mandaron a poner la denuncia a la Fiscalía. Ahí me dijeron que son muchos los casos de jubilados a los que les ha pasado lo mismo", sumó su testimonio Gloria.

"A mi abuela el sábado le sacaron toda la jubilación con cobros de Mercado Pago. Son muchos los jubilados que perdieron toda su jubilación. El banco les dice que les han clonado las tarjetas", agregó su testimonio Nicolás.

"Conozco a dos jubiladas a las que les sacaron alrededor de $15.000. También fue con varios pagos de $2.000. Debe ser una banda que roba a jubilados", se lamentó Silvina.

En este sentido, recomiendan tener mucho cuidado a la hora de operar en los cajeros automáticos de la sucursal en cuestión y controlar que no exista ningún clonador de tarjetas colocado en el lugar.