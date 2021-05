¿Se están cumpliendo las salidas con DNI en la provincia?

El pasado domingo el Gobierno provincial anunció las nuevas medidas que se tomarán como previsión para poder disminuir los casos de covid-19 en la provincia.

Entre estas medidas se encuentra la de que las compras en comercios y reservas en restaurantes deberán realizarse según el esquema por número de terminación del DNI:

Lunes y miércoles: DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5.

Martes y jueves: DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Viernes, sábados y domingos, sin restricciones.

El equipo de MDZ recorrió varios supermercados por el centro de la ciudad para consultar si se estaba cumpliendo con esa norma, y si la gente está conforme o no con este nuevo decreto.

Antes que nada hay que recordar que la nueva medida de las salidas con DNI es únicamente para ingresar a comercios, no para circular. Los supermercados en su mayoría cumplen correctamente el protocolo, ya que antes de ingresar se puede ver un cartel en la puerta donde indica que para poder ingresar tendrás que mostrar el DNI para corroborar que estas saliendo en el día que tu número tiene permitido comprar. Además para poder entrar, si la capacidad del local está completa, hay que esperar a que salga otro cliente, luego te toman la temperatura y te dejan ingresar al establecimiento.

Solamente hubo un supermercado, ubicado en Avenida Juan B. Justo, que no cumplía con el protocolo. En su puerta se podía apreciar el cartel que indica los días que tiene permitido comprar cada número, pero para el ingreso no había ningún tipo de control. No contaba con nadie que revisara los documentos de los clientes, no te tomaban la temperatura ni regulan si la capacidad del local estaba excedida o no.

En cuanto a la gente, no se muestra disconforme con esta medida, y la mayoría aseguró que ya se había acostumbrado en la primera etapa de la cuarentena.

Tampoco se vio a personas queriendo entrar a los locales fuera de su día permitido, todos muestran el DNI y se dejan toman la temperatura sin ningún inconveniente. "Fue una medida que nunca tendrían que haber sacado" comentó una señora mayor en la fila de uno de los supermercados.