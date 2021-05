¿Qué medidas tomar ante el anuncio de la OMS?

El nuevo anuncio publicado por la Organización Mundial de la Salud sorprendió a todos ya que se confirmó que la propagación del virus se da principalmente por el aire a través de los aerosoles que emiten personas que están en contacto cercano entre sí.

Las pequeñas gotas que emitimos con tan sólo respirar y que pueden quedar flotando en el aire fueron incorporadas con claridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de la demanda de especialistas de todo el mundo que desde hace meses sostienen que se trata de la principal vía de contagio.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir el contagio a la hora de realizar nuestras actividades cotidianas son las siguientes:

- Ventilar los ambientes de forma permanente.

- No permanecer en espacios cerrados o con poca ventilación.

- La asistencia a lugares concurridos supone un alto riesgo de contagio.

- Mantener una distancia de 2 metros entre personas.

- Utilizar el tapaboca de forma permanente.

- Limpiar las superficies: las personas también pueden infectarse al tocar superficies que han sido contaminadas por el virus al tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos.

El prestigioso investigador español, José Luis Jiménez destacó: "Es la primera vez que la OMS dice con claridad y en un documento de acceso público el rol de los aerosoles en el contagio, de modo tal que ya no queda lugar a confusión". "Ahora con esta actualización ya no quedan dudas, entonces pues si en una escuela no ventilan, o en un lugar de trabajo, hay una herramienta clara para exigirlo", concluyó.

Jiménez recordó que "decir que el coronavirus se contagia por el aire no significa que el virus va a viajar kilómetros y va a venir a infectar".