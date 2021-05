Realizaron una colecta y juntaron más de $1 millón para Chocobar

Tras la condena del Tribunal Oral de Menores N° 2 contra el policía Luis Oscar Chocobar por "homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber" que lo inhabilitó por cinco años para ejercer sus funciones como policía, un grupo de personas decidió recaudar dinero para ayudar al efectivo y manifestarle su apoyo. Quienes impulsaron la colecta ya juntaron más de un millón de pesos para ayudar a Chocobar.

"Yo soy un humilde trabajador. Una persona común, la que está en casa, la que quiere ayudar. La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo, y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo", sostuvo Chocobar en una entrevista a TN cuando lo consultaron sobre la iniciativa.

"También me pongo a pensar que el gesto de ellos es algo humano, es sentir el cariño y expresarlo de alguna manera, a veces las palabras te llegan, te contemplan, te hacen sentir bien, pero ellos necesitan ver que yo crezca o que siga para adelante, me parece que toda esa campaña que se está armando pasa por ese lado", agregó Chocobar.

"Mañana empezamos la campaña para juntar guita para Chocobar por placer", había escrito el usuario de Twitter @GordoMonstruo__ tras la sugerencia de un seguidor. Al día siguiente, difundieron los canales para recibir dinero a través de cuentas de Mercado Pago y Brubank a nombre de otra usuaria de Twitter, identificada como @EugeniaRolon_.

La colecta rápidamente se viralizó y para las 18.45 del domingo ya se habían recaudado 1.569.862 pesos que, según indicaron, serán transferidos a la pareja de Chocobar para sortear el embargo sobre sus bienes que le impuso la Justicia, por $400.000.

Chocobar actualmente estudia enfermería con el objetivo de convertirse en rescatista de una fuerza nacional y además vende medias en ferias de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años, perdería su ingreso como policía y es por esto que surgió la colecta para apoyarlo.

El abogado de Chocobar, Fernando Soto, anticipó que apelarán a la Cámara de Casación el fallo contra el efectivo. "No nos dieron los fundamentos del fallo. Es como una cuenta en que nos dieron el final, pero no sabemos cómo", graficó el abogado.