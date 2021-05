Horóscopo semanal del 31 de mayo al 4 de junio: las revelaciones de esta semana, signo por signo

Comienza la temporada de Eclipses en el eje Géminis - Sagitario. Empieza así la incomodidad justo cuando por fin todo parecía ordenado. Inconformidad, dudas, replanteos, insomnio. O qué cómodas habían resultado las creencias. En estas energías navegan los signos esta semana y habrá que prestar atención a las resistencias, los miedos, las ganas de evadirse.

Sin dudas se aproxima un tiempo para tomar contacto con las aguas profundas de lo que trae el sentir más incrustado en el inconsciente, junto con sus mensajes potentes, que empujan al lugar de humildes aprendices, una vez más.

Horóscopo para Aries

Momento de replanteos. Los nacidos bajo este signo deberán cuestionarse, poner patas para arriba todas sus creencias, incluso las más arraigadas que suelen ser las transmitidas en el seno familiar.

Esto les permitirá ver más allá de aquello en lo que estaban enfocando. Planear nuevamente los propósitos de vida es urgente.

Horóscopo para Tauro

Los taurinos son emocionales y no les cuesta analizar lo que sienten en profundidad. Una gran cualidad para este momento, en donde sincerarse con lo que se siente en el fondo del corazón hará que aquello que ata finalmente se suelte. Esto es necesario para la verdadera conexión interior, tan vital para avanzar.

Hablar con otros de los miedos, lo que inquieta o atormenta será el canal adecuado para renacer.

Horóscopo para Géminis

Es momento de quitarse el piloto automático en las relaciones sociales.Habrá que estudiar si realmente quienes rodean a los nacidos bajo este signo son personas que aportan valor y le prodigan cariño sincero.

Es bueno romper con quién no sólo no genera un impacto positivo en la vida, sino que además boicotea, envidia y entorpece. Basta de patrones repetitivos, de no elegir amistades o priorizar a quien no lo merece.

Horóscopo para Cáncer

Tener una rutina puede ser positivo, pero llega un momento en el que hay que hacer algo diferente para romper con la monotonía.

El aire puede aportar una actividad nueva, el ejercicio físico o el tomar aire no deben desestimarse. Buen momento para establecer más de un hábito saludable en cuanto a la alimentación y la actividad corporal, para comenzar.

Horóscopo para Leo

Creativos, talentosos y sociables los leoninos están en un óptimo momento para poner sus cualidades al servicio de nuevos proyectos. La gente nueva que se incorporó a su vida será clave para unir habilidades y contactos con planes concretos.



Horóscopo para Virgo

Tiempo para dedicarle a la familia antes de que se vengan grandes cambios. Priorizar la calidad del tiempo compartido con los hijos, padres, hermanos y amigos será vital para enfrentar el movimiento estructural que se avecina.

Horóscopo para Libra

Resulta buena idea darle espacio a la formación, el conocimiento y el desarrollo educativo. Esos proyectos académicos postergados resurgen con fuerza gracias a la visión que puede dar un contexto diferente.

Aprovecharlo o no será parte de poder establecer esas conversaciones pendientes con quienes estén involucrados, ser considerado con el tiempo ajeno y con el propio es parte de poder establecer un plan concreto y realizable para conseguir objetivos.



Horóscopo para Escorpio

Todo está bien, excepto la gestión del tiempo y lo económico. Malgastar los recursos en este momento puede ser un error fatal. Repensar presupuestos, líneas de producción, de tiempo y de gastos domésticos con el lápiz en la mano sin depender de las soluciones automatizadas resultará más efectivo.

En el amor y la familia se hallarán los incentivos y recompensas para realizar los esfuerzos que el momento requiere.



Horóscopo para Sagitario

El efecto de los eclipses trae a este signo de fuego su favor. Llegan revelaciones sobre cuestiones que lo preocupaban, clarificaciones para ampliar un panorama que parecía cerrado sobre sí mismo y nuevos negocios.

Renacer, disfrutar y soñar con las cartas en la mesa es la consigna para los de sagitario esta semana.

Horóscopo para Capricornio

Llegó la hora de nadar en las aguas más profundas que develan cuestiones del inconsciente enterradas hace años, pero que no permiten avanzar hoy. El objetivo será empezar de cero, pero con la energía propia, sin arrastrar fantasmas del pasado, resentimientos o cuestiones sin resolver.

Empatía a favor para establecer relaciones y acuerdos, tanto en lo afectivo como en lo laboral. Se aclara el panorama económico y esto permite sentar bases reales acerca del plan para salir adelante. La confianza en las propias capacidades hace la diferencia.

Horóscopo para Acuario

Los nacidos bajo este signo son sociables por naturaleza y la introspección les cuesta. Sin embargo, el encuentro hacia adentro también es necesario para evolucionar.

Es momento de analizar algunas cuestiones que vienen tapando por estar siempre ocupados o con otros. Momento de inspiración y creatividad para hacer cambios necesarios.

Horóscopo para Piscis

Llegan buenas noticias a nivel profesional. Los cambios que comienzan en el ámbito laboral serán claves para mejorar el presente y futuro. Gran momento para retomar emprendimientos, sueños y planes que se vieron truncados, pero que no obstante ahora, parecen potenciarse gracias al nuevo contexto.

Un problema de salud de alguien cercano hace tambalear la rutina, pero a la vez, queda claro el valor de lo más importante