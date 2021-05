Qué dijo Chocobar antes de que se conozca la sentencia en su contra

El policía Luis Oscar Chocobar dijo que "cumplió con la ley" y le agradeció al tribunal en sus últimas palabras antes de conocerse la sentencia en el juicio en su contra por matar a Juan Pablo Kukoc, el ladrón que robó y atacó a cuchillazos a un turista en La Boca en diciembre de 2017.

"Cumplí con mi deber. Le pido a Dios que los ilumine para que tomen la mejor decisión", aseguró Chocobar al dirigirse al tribunal. Tras sus palabras, el Tribunal Oral de Menores N°2 llamó a un cuarto intermedio y anunció que el veredicto será comunicado cerca de las 15.

Chocobar ingresó a Tribunales esta mañana junto a su abogado Fernando Soto, quien fuera director de Adecuación y Normativa de las Fuerzas de Seguridad en el Ministerio de Seguridad nacional durante la conducción de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Soto habló con la prensa mientras Chocobar permaneció callado.

"Demostramos que habían hecho mal la pericia, los peritos pidieron disculpas y la fiscal, con un excelente alegato, dijo que los disparos fueron cuando hizo un giro y de derecha a izquierda. Es fundamental porque en ese momento no estaba a la carrera", explicó Soto.

El abogado defensor pidió la absolución de Chocobar al considerar que actuó en legítima defensa. La fiscal Susana Pernas, en cambio, lo considera autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber y pidió una pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer como policía.

Soto se mostró confiado en que su defendido pueda salir absuelto. "A mí con las pruebas que tenemos... Mi preocupación es cómo falla la Justicia. En más de 35 años he visto que fallan cualquier cosa, hemos tenido fallos que no se compadecen con las pruebas. Salvo esa reserva, no tengo ninguna duda de que lo van a absolver", sostuvo el abogado.

En tanto la querella que representa a la mamá de Kukoc pidió prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía en abuso de sus funciones.

En las puertas de Comodoro Py se presentaron varias personas para apoyar a Chocobar y reclamar su absolución.