Paulina Cocina y la acusación de racismo: todo lo que hay que saber

¿Paulina Cocina es racista? Una campaña que impulsó en redes sociales para que los zapallos anco sean denominados “coreanitos”, tal como ocurre en algunas provincias de Argentina, despertó la indignación y el rechazo de numerosas personas. A continuación, te contamos todos los detalles del caso.

Foto: Instagram /ohayolily

Paulina Cocina: ¿qué pasó con la “causa coreanito”?

“¡Muy buenas! ¿Cómo andan? Vengo a suspender la ‘causa coreanito’ y voy a explicarles por qué”. Con estas palabras, la influencer de 44 años, que en verdad se llama Carolina Cuga, comenzó su descargo luego de la serie de comentarios y publicaciones que recibió en sus redes sociales.

“En el transcurso de la mañana recibí un par de mensajes y un artículo que pude leer en el cual hay gente que se siente ofendida o que le parece mal esto del ‘coreanito’, porque es un gentilicio de Corea y remite a la comunidad asiática y tal”, agregó Paulina Cocina.

Al mismo tiempo, dijo: “Les cuento muy honestamente qué es lo que a mí me pasa con esto: me cuesta un poco verlo. Pero también pienso que, no siendo yo una persona racializada, el hecho de que me cueste o que no lo pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘ah, bueno, entonces no me importa’. Y me importa”.

Por último, luego de agregar que los gentilicios suelen ser bastante utilizados en lo que es la gastronomía (puso como ejemplo el calabacín italiano), anunció que había decidido suspender su “campaña del coreanito”.

¿A qué se refiere con esto? A una especie de “movimiento” que en los últimos días venía ganando espacio en las redes sociales y que consiste en lograr que el zapallo anco sea llamado “coreanito”.

Según la influencer que comparte recetas y consejos de cocina, en varias provincias del país se denomina a este ingrediente con dicho nombre.

¿Paulina Cocina es racista? Esto es lo que le dijeron

De entre todos los comentarios que recibió Paulina en las redes sociales, hay una publicación que se destaca más y que probablemente sea la que ella se refiere como “un artículo que pude leer”.

Se trata de una publicación que hizo en Instagram la cuenta “ohayolily” y que lleva el título de “Paulina Cocina: es racismo”.

“Me vi obligada a realizar un post al respecto porque agoté todas las instancias anteriores (le mandé 20 privados, le escribí en un post público, le hablé a sus conocidos) y no obtuve respuesta”, comenzó a decir la usuaria en cuestión.

Yendo al punto, expresó que “Argentina es un país muy cargado de racismo y no necesitamos más”. También agregó que “con esta ‘campaña’ lo que hace es reproducir un discurso que ronda en Argentina hace mucho tiempo que es reducir a las personas a un gentilicio”.

En línea con esto, la usuaria continuó: “Yo no hago una cuadra fuera de mi casa sin que me digan chinita/japonesita/coreanita. Y sé que muchxs más también. Porque el racismo circula entre las personas sin permiso y sin demora. Porque está habilitado por el lenguaje”.

“En resumen, lo que pido Paulina es que la cortes con esta campaña que de mínima es innecesaria y, de máxima, es racista. No lo necesitás. Y nosotrxs tampoco. Te pido por favor: basta. No es gracioso. Es racismo”, concluyó la crítica hacia la famosa cocinera.

¿Qué opinas al respecto?