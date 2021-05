La trágica confesión de un médico argentino sobre la pandemia

La pandemia de coronavirus se convirtió en una tragedia mundial principalmente para todas las personas que se contagiaron y fallecieron, como también para quienes perdieron a seres queridos. Sin embargo, hay otro grupo de personas que tuvo que lidiar desde el minuto cero con una realidad terrible y son los médicos, que sin descanso vienen trabajando en pos de salvarle la vida a la mayor cantidad posible de personas.

En Argentina el Gobierno aseguró que gracias a su gestión, ningún ciudadano se había quedado sin recibir atención o acceder a una cama, sin embargo la situación se fue complicando en el último tiempo, y tanto la muerte de una joven en un pasillo como algunas declaraciones de profesionales de la salud, dan cuenta de ello.

Julio Picón, jefe de la guardia del Hospital Eva Perón de Barranqueras, se refirió a una de esas trágicas situaciones que actualmente están atravesando los médicos en el país.

En una entrevista radial, el profesional expresó: “En el Hospital Barranqueras no tenemos un espacio especial para covid. En un área covid se está mucho más protegido y contenido. En una guardia general es todo una potencialidad".



“Nos faltan bolsas negras para poner a los muertos por covid. Como no teníamos manejo de cadáveres, no teníamos bolsas negras. Lo llevamos a la morgue y estuvo como un muerto común, no covid. La previsión de bolsas negras debía haberse previsto hace tiempo”, agregó Picón.

Además, respecto a su forma de protegerse, explicó: "Nosotros usamos barbijos quirúrgicos. El N-95 es oro para nosotros".