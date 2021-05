Horóscopo de todos los signos para este 25 de mayo

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Se presentan nuevas oportunidades para realizar los cambios que vienes buscando. No tengas miedo de tomar decisiones, el que no arriesga no gana. En el amor será necesario escuchar de forma reflexiva lo que la pareja tiene para decir.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

No todo es color de rosas para los piscianos, se vienen tiempos de turbulencia en la pareja y el trabajo. No intentes forzar situaciones, la aceptación será necesaria para transitar el día en paz.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

Te sorprenderán los cambios que se avecinan. Serás recompensado por la paciencia construida estos últimos días. Tu presencia será fundamental para los afectos que te necesitarán de tu contención más que nunca.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Las novedades en el aspecto laboral no son siempre las esperadas pero deberás adaptarte a las nuevas dinámicas. Vuelves a creer en el amor a partir del encuentro con esa persona especial que aparece repentinamente en tu vida.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

En el amor intenta tener más empatía ya que las cosas no siempre son como parecen. Hoy es un buen día para recargar energías y planificar la semana que viene por delante.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

No pierdas tu energía intentando forzar las cosas con la pareja. La tolerancia es una virtud que tendrás que trabajar para obtener lo que deseas. Una buena actitud será la clave para obtener lo que deseas.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

La salud tomará protagonismo los próximos días. Toma las precauciones necesarias para estar bien y no decaigas. Haz foco en los objetivos que quieres cumplir junto a tu pareja, las libertades individuales serán prioritarias para lograr la felicidad.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

El amor está en permanente movimiento pero ten mucho cuidado con las decisiones que tomas, algunas pueden ser definitivas y sin vuelta atrás. Este día quedará para el olvido ya que alguien de tu entorno no se comportará como esperabas.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

No siempre todo sale como lo esperamos pero es clave adaptarse e ir hacia adelante para cumplir los objetivos.Tu cambio de actitud en el amor traerá buenos resultados en el corto plazo.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Para conseguir lo que soñamos, muchas veces debemos esforzarnos el doble, no tires la toalla que no todo está perdido. Días de plenitud en el amor y la pareja. La aceptación será la clave..

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Intenta poner en orden tus prioridades ya que de lo contrario las emociones te invadirán por completo. Son días óptimos para encarar los proyectos que vienes postergando con la pareja. Día de mucha intensidad en el amor.