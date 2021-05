Dura carta abierta de 4 médicos mendocinos que trabajan con el covid-19

Están en primera línea de batalla, con enfermeras y enfermeros y personal sanitario en general. Llevan 14 meses conviviendo con situaciones extremas y las muchas, demasiadas, muertes que soportan día a día los tienen quebrados emocionalmente.

Personal sanitario denuncia estar sobrepasados por las tareas y las condiciones en las que la desarrollan. Hablan de desamparo oficial, falta de protocolos, maltratos y abusos laborales, carencia de apoyo psicológico y excesos de jornadas laborales.

“Dicen que estamos en situación de catástrofe, de guerra, pero claramente los únicos que estamos en esta situación somos los que estamos en primera línea y la población”, dice parte del texto que, a continuación, replicaremos textualmente.

Aseguran, por cierto, que, entre el personal sanitario, son muchos quienes apoyan los dichos de la carta, pero sólo decidieron firmar el texto cuatro médicos que trabajan en atención en Consultorios Respiratorios Covid-19, por temor a pérdidas de fuentes laborales. Vamos al texto.

Cuando la injusticia y el maltrato son más mortales que el virus

“Cuando un ser humano es sometido a la injusticia y el mal trato pierde la confianza en las instituciones, hoy no tenemos credibilidad en el gobierno ni en la clase política ni en el sindicalismo. Las demandas de los que estamos en la primera línea de lucha contra este asesino silencioso están a flor de piel, pero a nadie le interesa, nadie nos escucha, por esto la soledad, la desilusión, la tristeza y la desesperanza es total.

“El impacto a nivel emocional del covid-19 en los que trabajamos en primera línea es innegable. El estrés, ansiedad, incertidumbre, mal estado de ánimo y traumatización a futuro que puede llegar a ser similar a la que se produce ante situaciones de catástrofes.

“La sobrecarga asistencial, más un cambio de paradigma, del momento, respecto a la salud y la enfermedad, nuestra experiencia profesional se había centrado en intervenciones orientadas a salvar vidas y la curación, y no en sufrir una pérdida tras otra, para lo cual no estábamos preparados y que nos va a someter a dudas sobre nuestra preparación o capacidades profesionales, no estábamos preparados para enfrentar esto y lo estamos haciendo solos, sin ningún apoyo de los que tendrían que estar a nuestro lado. Uno de los profesionales mendocinos.

“Hemos pasado por:

• Por el temor al riesgo de contagio y tener sentimientos de culpa, responsabilidad y miedo por poner en riesgo a nuestra familia o implicaciones en las relaciones con los demás).

• Muchos hemos sido estigmatizados, amenazados o echados de nuestro lugar de residencia por el temor de la gente (quizás no nos pasó a nosotros pero a muchos colegas, sí).

• Falta de protocolos seguros.

• Falta de apoyo psicológico.

• Maltrato laboral.

• Abuso laboral.

“Dicen que estamos en situación de catástrofe, de guerra, pero claramente los únicos que estamos en esta situación somos los que estamos en primera línea y la población.

"Claramente nuestros gobernantes, nuestros políticos y nuestros sindicatos no lo están. No los vemos a nuestro lado y no sentimos que nos cuiden, solo les interesa ver cómo sacan beneficios para su lado de la grieta.

“Increíblemente cuando una tragedia tiene que unir a todos, en nuestra tierra aumenta la desunión, el egoísmo, el revanchismo, la falta de solidaridad y la empatía para todos los que estamos luchando una batalla desigual y que a pesar de todo no hemos dejado de dar”.

Firman: Dra Silvia Otoya – Dr. Maximiliano Rossi – Dra. Viviana Vargas – Dr. Alberto Trubiano