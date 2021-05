Los últimos días de Alfonsina Storni, la gran poetisa argentina

En 1938, Alfonsina Storni tenía 46 años, una brillante carrera literaria y un promisorio porvenir. También tenía un deseo muy claro: el de quitarse la vida. A continuación, te contamos cómo fue el suicidio de la poetisa en Mar del Plata y comentamos algunos de los mitos que se construyeron al respecto.

Fuente: Archivo General de La Nación (a través de lacapitalmdp.com)

Alfonsina y el mar: ¿cómo fue que se quitó la vida la poetisa?

Compuesta por Ariel Ramírez y Félix Luna, “Alfonsina y el mar” es una de las canciones más bellas que integran el catálogo musical argentino. Su temática es más que elocuente y algunos de sus versos son tan impactantes que incluso lograron meterse de lleno en el imaginario colectivo.



Tal es así que, a la hora de pensar en el suicidio de Alfonsina Storni en Mar del Plata, muchas veces se confunde lo que en verdad sucedió con algunas de las imágenes que se narran en la canción.



“Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más”, cuenta esta canción en sus primeros versos. Sin embargo, la realidad ofrece una situación completamente distinta.



Sí, Alfonsina Storni se suicidó metiéndose en el mar. Sin embargo, su final fue más conciso que paulatino: no se metió caminando desde la playa, sino que se tiró desde una escollera ubicada a la altura del balneario Alicante.



“Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz”. Más allá de lo acomplejada que pudo resultar su vida (mucho de esto se lee con claridad en su obra poética), el triste desenlace de Alfonsina Storni responde a una cuestión bien concreta: una enfermedad terminal.



En 1935, Alfonsina debió someterse a la extirpación de uno de sus senos como consecuencia de un grave cáncer. Casi 3 años después, descubrió que el mismo había retornado y decidió que no toleraría una nueva batalla.

La noticia del suicidio sorprendió a gran parte de la sociedad argentina de la época, pero no a los allegados de la poetisa: la misma había comentado en varias oportunidades su deseo de quitarse la vida.

Alfonsina Storni en Mar del Plata: ¿cómo fueron sus últimos días de vida?

Alfonsina llegó a Mar del Plata el 18 de octubre de 1938. Viajó sola, rechazando la compañía de su hijo Alejandro. Se hospedó en una pensión ubicada sobre la calle 3 de Febrero al 2800, entre Irigoyen y Mitre. Escribió poesía, recibió cartas y también las respondió.



Su salud estaba muy deteriorada. Se cuenta que sufrió una crisis y, con el médico que la asistió, volvió a confesar sus ganas de quitarse la vida.



Esperó hasta la noche del 25 de octubre, a primeras horas de la madrugada. Dicen que llovía de forma torrencial. Alfonsina salió de su habitación sin que nadie lo notase. Optó por el camino más corto.



Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en el mar. El punto exacto del lugar en que se lanzó fue determinado al encontrarse uno de sus zapatos que quedó trabado en los hierros del espigón.



Fue reconocida en la morgue y la noticia se difundió a gran velocidad. Su hijo se enteró por la radio. Desde entonces, el mito se hizo cada vez más grande y camina a la par de la brillante obra literaria que dejó la autora, Alfonsina, que, vestida de mar, decidió partir en busca de poemas nuevos.



Fuentes: La Capital de Mar del Plata – Notimérica - 0223