Habló el director del hospital donde murió la joven de 22 años

El director del hospital de Santa Fe donde murió una joven de 22 años habló y explicó cómo fue atendida y la emergencia sanitaria que está atravesando el centro de salud.

La imagen de Lara Arraguiz en el piso esperando una cama para ser atendida en el hospital Iturraspe se hizo viral y expuso la situación que atraviesa el sistema sanitario del país. Desde el centro asistencial reconocieron las limitaciones pero aseguraron que la joven fue atendida.

Lara, la joven que murió

El director del hospital, Francisco Villano, en declaraciones a medios de esa provincia sostuvo que "la joven tuvo cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención".

En relación a las declaraciones realizadas por la madre de Lara donde aseguraba que la camilla no fue desinfectada, el profesional aclaró que "no sé si el paciente es covid o no, y si el que estuvo antes era también covid o no. No hay que mezclar esas situaciones. Un sector covid para volver a ser utilizado necesita una higiene que en el caso de una camilla lleva entre 15 minutos y media hora; y para una habitación es de dos horas para que pueda ingresar un paciente sospechoso".

Luego remarcó que "puede ser que hayamos fallado y si fallamos hay que corregir. Pero Lara tuvo su cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención", sentenció.

Sobre la situación actual del hospital Villano indicó que "el 60% de los pacientes de terapia mueren y nunca vimos algo así".