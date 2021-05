Horóscopo semanal del 24 al 28 de mayo: las revelaciones de esta semana, signo por signo

La Luna en Libra es un buen momento para mantenerse en contacto con los afectos cercanos, priorizar las afinidades en el plano laboral y construir lazos de ayuda mutua. Compromiso, buena voluntad, empatía flotan en el aire esta semana gracias a este tránsito lunar que afecta a la mayor parte de los signos del zodíaco.

¿Qué otras predicciones hay para cada uno de los signos del zodíaco? Te lo contamos junto a todas las claves para aprovechar la energía de los astros.

Horóscopo para Aries

Resolver algunas cuestiones puede resultar urgente, pero hacerlo inteligentemente será aún más importante. Las familias con ancianos recibirán noticias alentadoras, la fuerza de la familia se vuelve clave en momentos de decisiones.



La rutina de cuidados físicos también hace al bienestar integral, dejar para después el entrenamiento nunca es buena idea.

Horóscopo para Tauro

En el amor no valen las tácticas. Ir de frente y mostrar los sentimientos sin rodeos hará que las cosas fluyan y la relación pueda prosperar.



Inconvenientes a nivel financiero no lo traban. La superación de las dificultades vuelve siempre a los taurinos más y más fuertes. Momento de encuentros con la música, el arte y la armonía.

Horóscopo para Géminis

Los geminianos pasan por un período de hastío. La monotonía no los ayuda, el encierro menos, por lo cual habrá que imprimirle algo diferente a cada uno de los días para no aburrirse. Retomar la rutina de caminar, los encuentros con amigos al aire libre y las actividades artísticas colaboran a pasar momentos de incertidumbre.

En el plano laboral, surgen nuevas oportunidades y proyectos luego de algunos tropiezos que terminan funcionando, en realidad, de impulso hacia lo nuevo.

Horóscopo para Cáncer

Asumir responsabilidades es parte del proceso de evolución y crecimiento en el que están los nacidos bajo el signo de Cáncer. En los vínculos, y para la buena comunicación, esto de asumir responsabilidades es fundamental. No dará un solo paso más hasta que pueda madurar internamente.

Si esa persona especial le interesa, habrá que hacerlo al menos por amor. Es momento de soltar lo que económicamente no cierra. Cuando una manera de trabajar no progresa, no sirve aferrarse a ella. Mejora una afección que inició hace años.

Horóscopo para Leo

Saber que no siempre se tiene razón ni las cosas son tal como uno las ve, puede colaborar a destrabar viejas peleas familiares.

No es momento de cargar con señalamientos. A veces las cuestiones profundas no pueden ser resueltas fácilmente pero el vínculo puede ser más fuerte que eso. No habrá que cortar relaciones sin antes pensar en sus consecuencias.

Horóscopo para Virgo

Momento de apoyarse en los colegas. Su comunidad puede ser de gran ayuda y consulta en este momento de tantas decisiones delicadas. En lo afectivo, mantenerse cerca de la familia traerá alivio, pero en cuanto a los consejos conviene escuchar a especialistas en el tema y no a quienes no están involucrados, por muchas buenas intenciones que tengan.

Es recomendable visitar al médico para asegurarse de que todo marcha bien después de tanto tiempo sin controles.

Horóscopo para Libra

Más allá de los sentimientos, hay algo instintivo que puede indicar dificultades. Correrse a tiempo, evaluar con más racionalidad que sentimentalismo ahorrará futuros dolores de cabeza.

Acuerdos, alianzas, firma de contratos de alquiler, compraventa y otros. Habrá muchos motivos para festejar entre seres queridos acerca de logros que se materializan. En el amor, la pasión renovada señala el camino.

Horóscopo para Escorpio

Buen momento para encarar cambios de rumbo en lo económico. Disminuir gastos, reorganizarse y planificar hará todo más sencillo. La renovación energética resultante traerá inspiración para dar con las ideas que precederán al éxito económico más importante del año.

En cuanto a la salud, no conviene descuidar el sistema respiratorio. Lo aconsejable es ir por la consulta con un profesional que pueda recetar vitaminas, vacunas y medicinas alternativas o tradicionales que puedan transformarse en un escudo adecuado hasta que las soluciones sean definitivas para todos.

Horóscopo para Sagitario

Falta de explicaciones ante hechos irreversibles. Desilusión a causa de un grupo de personas que pensó, eran afines. Barajar y dar de nuevo se hace necesario cuando este tipo de cosas ocurren. En el amor, pasión, fuego y conexión al máximo. Disfrutar es la consigna.

Horóscopo para Capricornio

Se avecina un período de gran energía, vitalidad y entusiasmo. Momento ideal para invertir esa potente voluntad en proyectos que quedaron pendientes, charlas profundas con antiguas relaciones, blanqueo de cuentas con socios y conversaciones pendientes en la pareja.

Horóscopo para Acuario

La inquebrantable fuerza de voluntad del acuariano hace que no se desanime ante las dificultades laborales que está enfrentando. El triunfo está más cerca de lo que se cree, pero aún falta trabajar en autoestima, confianza y formación para que llegue ese momento de paz y felicidad que tanto busca.

Un resfrío podría complicarlo, no deje de seguir indicaciones médicas.

Horóscopo para Piscis

Bajar los decibeles, intercambiar con calma, dialogar en paz. Este es el rumbo a seguir más allá de las reacciones, agresiones y actitudes ajenas. Ante la exposición a la violencia, simplemente habrá que apartarse, pero no continuar con la escalada.

Momento de tregua, tomarse un tiempo para caminar, tomar un baño de espuma relajante o disfrutar de un momento de lectura en soledad. El tiempo le dará al pisciano la razón.