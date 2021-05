Horóscopo para este domingo 23 de mayo

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

La salud tomará protagonismo los días próximos y será muy importante tomar las precauciones necesarias para estar bien. El amor está en permanente movimiento. Procura tener cautela en las decisiones que se vienen.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Paciencia y templanza serán fundamentales en este día. Los afectos necesitarán de tu escucha y contención. Te sorprenderán los cambios que se avecinan.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

Las noticias no son siempre las esperadas pero a la larga serás recompensado. Una persona especial hará que vuelvas a creer en el amor. No decaigas y haz foco en los objetivos que quieres cumplir.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No intentes forzar las cosas ya que no es lo recomendable. La paciencia es una virtud que tendrás que trabajar para obtener lo que deseas. En el amor intenta tener más empatía ya que las cosas no siempre son como parecen.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Este día quedará para el olvido ya que alguien de tu entorno no se comportará como esperabas. Para conseguir lo que soñamos, muchas veces debemos esforzarnos el triple. No tires la toalla que no todo está perdido.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Hoy es un buen día para recargar energías y planificar la semana que está por comenzar. Una buena actitud será la clave para obtener lo que deseas.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Deja atrás el espíritu rebelde e intenta poner en orden tus prioridades. No siempre todo sale como lo esperamos pero es clave adaptarse e ir hacia adelante para cumplir los objetivos.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Tu cambio de actitud en el amor traerá buenos resultados en el corto plazo. Se avecinan días de plenitud amorosa. Son días óptimos para encarar los proyectos que vienes postergando.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Deja atrás tus inseguridades y anímate a encarar ese cambio que necesitas. El que no arriesga no gana y en este momento las cartas juegan a tu favor.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Día de mucha intensidad en el amor, nada te impide ser un poco más demostrativo con quienes te rodean. No escatimes en los detalles ya que son fundamentales para avivar el fuego de la pasión.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Reconocer los errores cometidos te hará evolucionar y ser una mejor persona. Los caminos no son tan complicados si aprendemos a mirar las cosas desde una mejor óptica.