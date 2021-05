Restricciones: qué permisos deben tener los esenciales para circular

Los permisos de actividades esenciales "quedan activos" y no es necesario volver a tramitarlos, se informó hoy en el contexto de las nuevas medidas para mitigar la pandemia de coronavirus, mientras que las autorizaciones no esenciales "se darán de baja" y habrá que volver a tramitarlas.



De acuerdo con la información emitida por el Gobierno, los permisos esenciales quedan activos y no es necesario volver a tramitarlos, pero "los permisos de actividades no esenciales se darán de baja" y hay que "volver a tramitarlos" en argentina.gob.ar/circular.



A su vez, los permisos especiales de 24 y 48 hs. "se darán de baja" y pueden volver a tramitarse, los permisos de escolaridad presencial "se darán de baja" y pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular y los permisos de vacaciones "se darán de baja y no se podrán volver a tramitar", agrega la información oficial.

Respecto del transporte público, "está reservado para quienes cumplen tareas esenciales" y se consulta cuáles lo son en el vínculo https://argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas



Los permisos no se editan, y si al hacerlos se comete algún error o es preciso actualizar la información, habrá que volver a tramitarlo.



Si una persona esencial no incluyó la tarjeta SUBE en el permiso, debe volver a tramitarlo con el número de tarjeta para poder utilizar el transporte.

Si ya se cuenta con un permiso de circulación, se puede ver y mostrar en la App Cuidar, Mi Argentina, descargarlo en la web e imprimirlo. "Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí", agregó la información oficial.



Para tramitar un permiso, es necesaria la última versión de DNI. Las consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI se pueden hacer en @renaper_ar.



En caso de dudas sobre los Certificados de Circulación, se puede escribir con el #permisos o a la Mesa de Ayuda: bit.ly/MesaDeAyuda-CUHC.