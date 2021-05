Médicos presionan al Gobierno para que imponga más cierres

Ante la exponencial suba de contagios y muertes por coronavirus en los últimos días, referentes epidemiólogos, infectólogos y terapistas insistieron en la necesidad de aplicar mayores restricciones a la circulación con un regreso a la Fase 1 del aislamiento obligatorio o tomar medidas de corta duración por zonas, argumentando que el país atraviesa "el peor momento" desde el inicio de la pandemia y con "un sistema de salud colapsado".

"Tenemos un sistema de salud absolutamente colapsado; no especulemos con 2 o 3 camas libres; la situación es verdaderamente dramática", alertó el jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Arnaldo Dubín, que además aseguró que "esta catástrofe sanitaria puede ser mucho mayor y por eso lo único que podemos hacer para intentar minimizarla es recurrir a restricciones mucho más fuertes, como una Fase 1".

Por su parte, el médico infectólogo del Hospital Muñiz e integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno nacional, Tomás Orduna, señaló a la agencia de noticias Télam que en el encuentro que mantuvieron ayer especialistas con funcionarios del Gobierno nacional sugirió intensificar las restricciones a la circulación de personas y al funcionamiento de los comercios no esenciales. "Los números del martes, 35.000 personas (contagiadas de coronavirus) y casi 750 fallecidos, en lo particular, no los esperaba, y muestra a las claras que esto puede tomar visos de crecimiento logarítmico", argumentó.

En tanto, el médico infectólogo Javier Farina, del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, pidió "endurecer las medidas restrictivas para que todos puedan tener la atención que necesitan" y criticó lo que ocurre en estudios de televisión y con el fútbol por brindar un mensaje "como si no pasara nada" frente a la gravedad de la segunda ola de coronavirus. "Si pensamos en términos de disminuir el impacto en la salud de los argentinos y que todos puedan tener la atención que necesitan, hay que endurecer las medidas restrictivas", remarcó.

Aunque negó que el regreso a la fase 1 sea "la única herramienta" para contener el aumento exponencial de casos, aseguró que "serviría" y dijo que "da pena que no pase aún".

El promedio de casos diarios de coronavirus en la Argentina aumentó un 26% en la última semana respecto de la anterior, situación que se observa en 19 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde hasta hace siete días las notificaciones descendían pero ahora también se registra un incremento.

La docente e investigadora Soledad Retamar, quien integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), señaló que en los últimos días "se consolida la tendencia al crecimiento que veíamos la semana anterior", lo cual "es independientemente de la actualización de datos que hicieron algunas provincias, tanto en casos (Formosa) como en fallecidos; los casos diarios a nivel nacional son un 26% más que la semana previa".

Retamar detalló que ayer "el promedio de casos de la Provincia de Buenos Aires era de 9.956 y en Ciudad de Buenos Aires de 2.523, mientras que el 12 de mayo esos promedios eran de 8.713 y 2.172, respectivamente, es decir que crecieron un 14% en PBA y un 16% en CABA".

En igual sentido, Lautaro De Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y expresidente de la SADI, dijo hoy que la Argentina atraviesa "el peor momento desde que empezó la pandemia" de coronavirus, y recomendó "volver a tomar restricciones transitorias" porque "no hay margen para medidas estrictas y prolongadas" debido al cansancio social. "El panorama está muy complicado, el número de casos creció, no solo en el AMBA, sino en Córdoba, Mendoza, Santa Fe; es el peor momento desde que empezó la pandemia", apuntó.

Así mismo, el especialista reforzó la idea de "aplicar medidas restrictivas muy puntuales, según regiones, cantidad de casos y ocupación de camas de terapia intensiva", y no descartó, sin embargo, un regreso a la fase 1 de aislamiento. "Esperaría para volver a fase 1, pero si no bajan los números habrá que volver a eso", precisó.