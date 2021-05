La mordió un felino y comenzó a sentirse débil: murió de rabia a los días

Una mujer murió por rabia en el partido bonaerense de Coronel Suárez tras ser mordida por un felino, por la que ahora se llevan a cabo acciones de prevención e inicio de control animal, informaron fuentes del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.



El organismo sostuvo que "luego del análisis post mortem de los tejidos de una persona con domicilio en Coronel Suárez fallecida el 13 de mayo, y se determinó que la causa del deceso fue rabia humana".



"La mujer, de 33 años, había consultado al servicio de salud el pasado 18 de abril por debilidad en miembros superiores y alteración de la sensibilidad", agregó el ministerio al indicar que "en los días posteriores tuvo otros síntomas, llegando al estado de coma".

Zaira Di Giorgio, la mujer fallecida

Según se explicó, los familiares de la mujer habían indicado como antecedente la mordedura de un felino no doméstico a principio del mes de marzo y que "no había sido objeto de consulta por parte de la paciente en el momento".



"Para prevenir la ocurrencia de nuevos casos humanos o animales, desde el momento de la sospecha las autoridades sanitarias provinciales en coordinación con el municipio se encuentran realizando actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, y control de foco", agregó el ministerio.



En ese sentido, se indicó que hasta el momento fueron vacunados 1.417 animales y "no se han identificado nuevos focos en animales silvestres analizados".





"Se trata de una enfermedad zoonótica causada por el virus de la rabia, se transmite al ser humano a través de saliva de animales infectados, tanto domésticos (principalmente perros y gatos) como animales silvestres (murciélagos, zorros, zorrillo)", puntualizaron.