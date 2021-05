¿Debo vacunarme contra el covid-19, gripe y neumococo?

El descenso de las temperaturas y el acercamiento al invierno traen consigo, además de un ambiente adecuado para el desarrollo y reproducción del coronavirus, a las clásicas enfermedades invernales como la gripe y el neumococo, además de otras infecciones del tracto respiratorio.

Hace algunos días, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) comunicó una serie de recomendaciones para evitar la desinformación en cuanto a la prioridad de vacunación de las personas que tienen indicadas las vacunas para las tres afecciones: gripe, neumococo y coronavirus.

Las tres vacunas son importantes para los sectores de riesgo y personal esencial, pero, según la AAMR y en el contexto mundial en que nos encontramos, debe dársele absoluta prioridad a la vacuna que combate el COVID-19 en todos los casos.

Alejandro Videla, vicepresidente de la AAMR, comunicó que lo ideal sería dejar un espacio mínimo de 14 días entre la vacunación contra el coronavirus y la que se realice contra las otras dos enfermedades, las cuales pueden aplicarse en el mismo momento.

Cierto es que, como el turno de vacunación contra el COVID-19 llega inesperadamente en nuestro país, las personas no pueden organizar un calendario de vacunación premeditado. Siempre que se pueda, debe priorizarse la inmunización contra el coronavirus, pero es importante destacar que, según Videla, el espacio entre vacunación por una enfermedad y por las otras no se debe a procurar una mayor efectividad de las vacunas, sino a tener un mejor monitoreo de los efectos secundarios de las mismas.

“Si me acabo de dar la vacuna contra la gripe y al día siguiente me llega el turno de la de coronavirus, me vacuno igual, porque la distancia entre las vacunas no tiene que ver con un tema médico en relación a que la vacuna pueda perder efecto o generar menos efectos adversos”, afirma Videla.

Basada en esto, la AAMR comunicó una guía para proceder en el caso de requerir las vacunas para las tres enfermedades:

Primero que nada, tener en cuenta que la vacuna contra el COVID-19 es la que debe priorizarse en todos los casos . Por ende, si el turno llega cuando ya tenemos programada la vacunación para gripe o neumococo, lo recomendado es postergar las últimas dos y aplicarse la correspondiente al coronavirus.

es la que . Por ende, si el turno llega cuando ya tenemos programada la vacunación para gripe o neumococo, lo recomendado es postergar las últimas dos y aplicarse la correspondiente al coronavirus. Si ya se recibieron las dos dosis para COVID-19, lo mejor será esperar mínimo 14 días para la vacunación antigripal y/o antineumocócida, las cuales pueden aplicarse juntas.

lo mejor será para la vacunación antigripal y/o antineumocócida, las cuales pueden aplicarse juntas. Si nos encontramos en lista de espera indefinida para vacunarnos contra el coronavirus, se sugiere seguir adelante con la vacunación contra la gripe y el neumococo .

. Si ya hemos recibido la vacuna antigripal y/o antineumocócida y nos llega el turno para inmunizarnos contra el coronavirus, hay que ver la posibilidad de postergar esta última hasta que transcurran los 14 días recomendados. Si no es posible, avanzar con la vacunación contra el COVID-19 no producirá riesgos en cuanto a la eficacia de ninguna de las tres aplicaciones.

El año pasado se produjo una baja circulación de virus debido a las restricciones vigentes durante la cuarentena, pero la progresiva liberación de actividades puede traer aparejada la infección por otras causas, además del coronavirus. Por eso es importante vacunarse contra la gripe y el neumococo, en los casos en que la inmunización sea requerida por el paciente.