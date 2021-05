Docentes figuran como vacunados, pero no recibieron ninguna dosis

Los docentes pertenecen a uno de los grupos más expuestos a la pandemia de coronavirus. Las clases presenciales continúan en Mendoza en los niveles inicial, primario y secundario. Hubo una estrategia de vacunación que alcanzó a un grupo de directivos y docentes, pero la cantidad de dosis no alcanzó para ampliarla. Pero ocurrió algo particular: en los últimos días, muchos maestros y profesores figuraron como vacunados, pero no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el covid-19.

El registro figuró en el GEM, el sistema de control interno que tiene la DGE para monitorear todo lo que pasa en las escuelas. La sorpresa de muchos fue que comenzaron a figurar como vacunados, cuando no es así. Los docentes tienen que ingresar a la web de Gestión Educativa Mendoza, buscar su nombre y ahí elegir la opción de "desea recibir vacuna" o "no desea recibir vacuna" para postular. El problema está en que muchas personas accedieron a la plataforma digital y se llevaron la sorpresa de que el sistema les informaba que ya habían sido vacunados.

Desde algunos colegios debieron informar de lo sucedido y explicaron que hay muchos docentes que figuran como vacunados en otras escuelas. "No sabemos por qué. No sabemos si es un error del sistema ni quien se ha encargado de hacer la carga de datos", explicaron. "Es indignante. Yo no me he vacunado y figuro como que sí y hasta dicen en qué escuela me dieron el turno", explicó Andrea, una profesora que figura como "beneficiada" con la vacuna, pero no la ha recibido.

Desde la Dirección General de Escuelas reconocieron el error y aseguraron que se debió a una mala carga en el sistema; a un error humano que será corregido.

"Esto se ha producido por un error humano en la carga de datos, pero no tiene ninguna incidencia en cuanto al operativo de vacunación", explicaron desde el Gobierno.

En Mendoza se priorizó la vacunación de docentes de nivel inicial y personal directivo. Se hizo cuando llegó el primer lote de vacunas Sinopharm, que en ese momento no estaban autorizadas para personas de más de 60 años. Luego se discontinuó por la falta de dosis. En total se vacunaron cerca de 16 mil personas del sistema educativo con la primera dosis.