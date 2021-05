Médicos y enfermeros se contagiaron aun vacunados con las dos dosis de Sputnik V: qué falló

En una reciente entrevista que sorprendió a más de uno, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci ratificó que "aún cuando la vacuna te protegió para no enfermarte, no te protegió de contagiarte. Así que es posible que no sepas que te contagiaste y lo transmitas a otros".

Esto sucedió con el contagio de coronavirus que tuvo el presidente Alberto Fernández, pese a estar vacunado con dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V y sobre todo, respecto a los 25 contagios en el personal de salud que hubo a mediados de abril en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez en donde se infectó el prestigioso infectólogo Eduardo López.

Desde el hospital Gutiérrez confirmaron que el brote con la cepa Manaos de coronavirus, una de las variantes más contagiosas del virus, alcanzó a 25 trabajadores del hospital, sobre todo médicos y enfermeros de la Unidad 9 de Infectología de atención no COVID. Excepto un caso, todos estaban vacunados con dos dosis de la Sputnik V hacía más de un mes.

En diálogo con radio Mitre, el director del Departamento de Medicina, Eduardo López, confirmó que "hubo un brote en personal de salud, tanto médicos como enfermeras, afectándose un total de 25. De estos, un grupo grande se enfermaron en pocos días y después se demostró que la cepa era Manaos, que es una cepa de alta transmisibilidad. Por suerte todos estábamos vacunados con la vacuna Sputnik V, dos dosis. Hicimos una evolución benigna y ya estamos todos volviendo a trabajar".

La doctora Ángela Gentile es la jefa de Epidemiología del Gutiérrez y explicó la situación. "El hospital no es una burbuja de lo que pasa en la sociedad en general con muchos contagios en esta segunda ola potenciada con la transmisión de la cepa manaos y la británica", dijo al tiempo en que remarcó que aún se desconoce el porcentaje de prevención de contagios de las vacunas. "Se mide la eficacia de la vacuna en los inoculados, pero cuando se aplica masivamente, los expertos tienen en cuenta la efectividad que cumplen".

La especialista remarcó que "la efectividad de las vacunas contra COVID-19 para evitar contagios e infecciones lo veremos cuando finalicen los ensayos de Fase III. Las vacunas que se aplican en el mundo están aprobadas bajo uso de emergencia y faltan muchos más estudios para medir su cobertura", dijo Gentile.

Lautaro De Vedia es médico infectólogo (MN 70640), experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi). Para él “es clave que las personas aun vacunadas continúen cuidándose y protegiéndose porque aún vacunadas, pueden contagiarse y seguir contagiando”. “La vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad. No evita al 100% el contagio. Por eso decimos que la vacuna es un elemento más de la protección contra el virus", le dijo a Infobae.