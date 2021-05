Caso Carleti: seguí en vivo los alegatos finales

Este jueves ingresa en la etapa final el juicio por jurados por el crimen de la empresaria Norma Carleti, ocurrido el 5 de marzo en 2018 en su vivienda de Tunuyán, y todas las partes presentarán sus alegatos finales antes de que el jurado se retire a deliberar y determine si los acusados son culpables o no.

En el juicio están siendo juzgados el ex marido de la víctima, Leonardo Hisa -sindicado como el autor intelectual del crimen-; Juan Carlos Guerrero, quien habría encomendado el ataque a sus hijos Kevin y Alexis; y los propios Kevin y Alexis Guerrero, sindicados como los autores materiales del crimen.

Antes de que las partes comiencen con sus alegatos de clausura, los imputados Kevin y Alexis Guerrero pidieron declarar y dar su versión de lo ocurrido. Sin embargo, sus declaraciones no fueron transmitidas a través de Youtube a pedido de la defensa de los Guerrero.

Cabe recordar que las declaraciones de Juan Carlos Guerrero y de Leonardo Hisa sí fueron transmitidas en vivo por Youtube. Ambos imputados aseguraron ser inocentes y apuntaron contra la Justicia por las fallas en la investigación.

En su alegato final, el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, volvió a sostener la hipótesis de que Hisa mandó a matar a Norma Carleti ofreciéndole dinero a Juan Carlos Guerrero, quien encomendó la tarea a sus hijos. "La defensa se ha enfocado en el divorcio, en las sociedades y han ignorado el homicidio", se lamentó Guzzo.

Y agregó: "A Hisa lo pudo la codicia. Ya no podía controlar a Norma y su suerte estaba echada. No hubo ningún robo. Los asesinos no se llevaron nada por más que quieran introducir un supuesto bolso con dinero que nunca apareció".

"Todos jugaron para el señor Hisa con un guion muy bien preparado. Hisa nunca le recriminó nada a los Guerrero a pesar de haber matado a su compañera de vida durante 30 años", agregó Guzzo.

En tanto la querella que representa a Germán y Gastón Gómez Carleti enfocó su alegato en la violencia de género que sufría Norma Carleti y la manipulación psicológica a la que la sometía Hisa. "Norma iba a presentar una demanda por estafa, extorsión y acoso económico antes de su muerte", indicó el abogado de dos de los hijos de Norma.

El abogado querellante también leyó un documento que encontraron en una notebook de Norma donde contaba todos los episodios de violencia de género que había sufrido con Hisa. Según contaba Norma, Hisa la trataba muy bien cuando había otras personas presentes, pero la maltrataba en privado.

