Alumnos de San Rafael se rebelaron contra la DGE y no irán a clases presenciales

Mendoza se mantuvo firme en su decisión de continuar con las clases presenciales más allá del decreto presidencial, pero el aumento de casos de coronavirus, la circulación de nuevas variantes y la llegada del frío que dificulta la ventilación en las aulas, hizo que alumnos de una escuela de San Rafael se rebelaran contra la disposición de la Dirección General de Escuelas y decidieron que no continuarán asistiendo a las aulas.

A través de un comunicado que fue elevado a "las autoridades correspondientes", alumnos de 1° a 6° año de la escuela 4-015 Seizo Hoshi de Real del Padre en San Rafael decidieron no asistir al establecimiento luego de una reunión virtual que mantuvieron este miércoles delegados de todos los cursos. "No asistiremos a clases presenciales durante el periodo en que la curva epidemiológica de la zona se mantenga en valores que no puedan asegurar un bajo nivel de contagio", argumentaron.

"Esto no es un capricho, sino un derecho adquirido en luchas precedentes de miles de estudiantes para que su voz fuera escuchada y atendidos sus justos reclamos", explicaron los alumnos que completaron el escrito detallando su nombre, DNI y curso al que pertenecen.

Entre los motivos de la decisión de estos alumnos de San Rafael aparece en primer lugar la grave situación epidemiológica que atraviesa esa zona de Mendoza, pero también la dificultad que conlleva mantener las aulas ventiladas correctamente ante la llegada del frío intenso.

"Nuestro distrito se encuentra en zona roja de contagios de covid-19, y a pesar de las medidas sanitarias y protocolos que se llevan a cabo (demostrado en la realidad que no son suficiente), los contagios siguen siendo altos, ocasionando muchas pérdidas de vidas en familiares, vecinos y amigos", detallaron los alumnos de la escuela Seizo Hoshi, al tiempo en que detallaron que las notas de profesores y directivos pidiendo la virtualidad han sido ignoradas por la DGE.

Con respecto a la ventilación y al frío, explicaron: "Nos encontramos expuestos a temperaturas muy bajas durante este periodo del año que irán disminuyendo al adentrarse al invierno. En las aulas, al estar sentados y quietos, el frío es mucho más notorio, exponiéndonos no solo al covid-19, sino a cualquier otra enfermedad respiratoria".

Un extracto de la nota de los alumnos

"La intención de seguir los estudios la tenemos todos, que además de ser una intención manifiesta, es un derecho que no nos puede ser coartado y nuestro pedido se enmarca en una puntual y trágica situación particular: una pandemia de orden mundial. Es por esto que nos comprometemos a realizar las tareas virtuales y mantenernos en contacto con los profesores dentro de las posibilidades de cada uno", aseguran los alumnos de esta escuela de Real del Padre.

Finalmente, reiteran la decisión tomada en conjunto y confían que será entendida por la Dirección General de Escuelas. "No vamos a asistir a clases presenciales mientras se mantenga la actual situación sanitaria que azota el Sur mendocino, en especial, General Alvear y sus distritos aledaños", concluyó el grupo de jóvenes que, desde el sur provincial, se rebeló a la presencialidad.