¿Acabas de mudarte? Estas son las cosas que no pueden faltarte

Cuánta emoción conseguir el hogar perfecto, acorde al presupuesto, y comenzar a idear los espacios ¿Hay algo más emocionante que mudarse? Sea la primera vez o no, es un momento de esperanzas y planes renovados.

Además del lógico stress que implica el cambio, la planificación lo es todo. Resulta clave para bajar la ansiedad e ir tachando pendientes. La eficacia, en este punto, radica en poder pensar antes de llevar a cabo. Así, tomaremos las decisiones más acertadas.

Fuente. El FInanciero

Elementos que no pueden faltar en tu nuevo hogar

Muchas veces al llegar al nuevo hogar recién mudados la sensación es la de querer imprimirle estilo propio al lugar. En ese afán, en ocasiones, podemos vernos tentados de comprar muebles u objetos que realmente no necesitamos o son difíciles de volver a recolocar en otra casa si volvemos a mudarnos.

La clave estará en no desesperar si la nueva vivienda no está completamente equipada los primeros días, ya que con el uso, iremos descubriendo qué hace falta y qué no de modo más certero.



A continuación, un repaso de lo que sí resulta imprescindible para mudarte y con el resto, paciencia. Todo llegará en el momento indicado.

La cocina

Es frecuente que las personas se muden sin tener en cuenta los utensilios básicos para la cocina. Es cierto que el horno y la heladera son imprescindibles pero ¿Qué hay de un cucharón, un rallador de queso o la vajilla necesaria para los integrantes de la vivienda?

Esto suele pasar por enfocarse en muebles y objetos de mayor tamaño. Una sartén, un juego de platos, una cacerola y espátulas o cucharas para cocinar son algunos de los infaltables en cualquier hogar.

Fuente: Vector Movers NJ

Tampoco habrá que olvidar el abrelatas, el destapador, un fuentón, un cuchillo más grande afilado y varios repasadores, esponjas, así como otros elementos como manoplas para manipular fuentes calientes y lo necesario para lavar lo utilizado en la cocina.

Dormitorio

Es lógico que necesitas una cama, por supuesto, pero ¿y la ropa de cama? Muchas veces, en sintonía con pensar en muebles grandes, olvidamos los básicos que los acompañan. El respaldo de la cama o una silla de escritorio también son elementos básicos a considerar. Fuente: The Spruce

Habrá que pensar en el aire acondicionado, la mesita de noche y objetos de decoración que pueden ser funcionales como un estante donde poner libros y además, algún souvenir que hayas traído de algún viaje. Personalizar este espacio es importante para apropiarse del nuevo lugar.

Cuarto de baño

En este ambiente será imprescindible contar con toallas, cajones donde organizar maquillaje, elementos de higiene personal y botiquín. También un cesto para la ropa será de gran utilidad junto con unas cortinas de baño a tu estilo, si es que la casa no tiene baño con mampara, y por supuesto, todos los productos que impliquen limpiar ese espacio, que debe estar siempre reluciente.

Otros infaltables

Las cortinas otorgan calidez al nuevo hogar y son, además de un elemento decorativo, un objeto fundamental que te dará privacidad. Además, colaboran a medir la luz en las horas de descanso.

Tener en cuenta que haya asientos es importante. No porque vayan a usarse todos los días sino porque seguramente habrá visitas y serán necesarios. Bancos y sillas plegables son una gran opción cuando se cuenta con un espacio al aire libre.

Las butacas tipo puff con lugar de guardado también son útiles, prácticas y versátiles a la hora de ubicarlas en distintos ambientes. No olvides la escoba, la pala para recoger el polvo y si hay alfombras, una buena aspiradora que permita recoger la suciedad a diario.

¿Televisión? Eso puede esperar, lo más importante es que ya estás en tu nuevo hogar.