Sancor Seguros crea un fondo corporativo con US$ 10 millones para invertir en startups: ¿cómo postular?

Clorinda Mantaras, Manager partner de Sancor Seguros Ventures, charló con MDZ para interiorizarnos en esta interesante puerta que abre Sancor Seguros.

Clorinda Mantaras.

Desde un primer momento en la charla se nota el entusiasmo de la Directora de esta flamante área de la reconocida empresa de Seguros de Argentina, justamente por el fundamental aliciente que este fondo puede llegar a ser para muchos emprendedores y creativos tecnológicos del país.

"Es una nueva apuesta que tiene todo un camino por recorrer. Se trata de un brazo de Sancor Seguros que trabajará a largo plazo, y estamos convencidos que nuestro país tiene un potencial muy grande para desarrollar este tipo de industria. El grupo se compromete con firmeza al tomar esta decisión con el emprendedurismo en Argentina. La industria de Seguros es muy formal y regulada, pero miramos hacia afuera y vemos que hay cambios importantes, y por eso nos decidimos a abordarlos".

"Es un orgullo pertenecer a una empresa que mira la realidad y acciona para promover hacia el progreso. Más allá de todo el racional que tiene esto, más allá de la inversión, de una estrategia y del retorno financiero; en el fondo hay un propósito que es mucho más noble, y que está vinculado a esto de cooperar y no competir con los demás", explica Mantaras.

El edificio de Sancor Seguros, en Sunchales.

¿De qué va Sancor Seguros Ventures?

Luego de las presentaciones del caso, nos embarcamos en un diálogo con Clorinda Mantaras, para que nos explica las particularidades de esta idea y este proyecto, y sobre todo, quiénes pueden postular a él y cómo.

- Clorinda, me gustaría comenzar esta charla preguntándote… ¿Qué significa y que implica el lanzamiento de Sancor Seguros Ventures?

Sancor Seguros Ventures es una evolución de la estrategia de innovación corporativa del grupo Sancor Seguros. Decimos que es una evolución, porque venimos trabajando desde hace avrios años en poder innovar internamente y poder generar distintas iniciativas para que nuestros colaboradores presenten propuestas y resuelvan desafíos.

También trabajamos un eje de innovación abierta por el cual se buscan afuera soluciones que hagan feed con los desafíos o problemas que hay en la organización. Entendemos que hay un ecosistema de talentos, de soluciones, de tecnologías, que a veces no tenemos la capacidad de generarlas internamente porque no es nuestro foco: no somos una empresa de software sino una empresa de Seguros que cada vez necesita más incorporar tecnología.

El lanzamiento de este fondo de Venture Capital lo que viene a hacer es a formalizar estas iniciativas que veníamos trabajando bajo un formato que permite destinar una suma de fondos por parte del grupo no solo a buscar y hacer un "match" entre las Startups y los desafíos que tenemos como organización, sino también poder invertir en esa Startup, poder asistirla desde lo financiero y con una propuesta de valor diferencial que le permita crecer y hacer escalar su negocio.

- ¿Qué motivó a Sancor Seguros a la creación de esta nueva posibilidad para emprendedores?

Nos motivaron varios ejes: en primer lugar, porque entendíamos que había una oportunidad para agregar valor a nuestro servicio, a nuestra propuesta, y a toda nuestra cadena de valor. En segundo lugar, vemos que hay mucho talento en nuestro país que requiere este tipo de apoyo: poder vincular a las startups con los negocios a través de la inversión para generar nuevos productos, nuevos mercados, incorporar innovación, etc.

América Latina es una industria incipiente en donde algunas corporaciones vienen dando sus pasos y vienen apostando; y el el caso de Sancor encontramos una ventana que es una oportunidad de poder, por un lado resolver estos desafíos que tenemos; y por otro lado generar comunidad e insertarnos en el ecosistema. El grupo desde su cultura está súper comprometido con las economías regionales y con el fin de generar valor.

Quisimos también aprovechar todo el expertise financiero que tenemos en las áreas de inversiones de grupo para generar estos vehículos que permitan vincular a un sector privado con un sector emprendedor, y así generar un impacto en la matriz productiva.

- Muchas personas al leer términos como “seed venture”, “startups”, “insurtech”, “fintech” y “healthtech” se asustan porque no están familiarizados con ellos. ¿Nos contás más sencillamente la iniciativa y lo que significan estos términos?

La verdad es que muchos de los términos que se utilizan en el mundo empresarial hoy son nuevos, y por mucha gente todavía no son conocidos. Nosotros venimos hace un año haciendo una inversión y entendiendo estos códigos de la industria y de los nativos digitales.

Concretamente, los términos “insurtech”, “fintech” y “healthtech” refieren a la tecnología aplicada a los seguros, a los servicios financieros y a la salud. Es decir, que vamos a invertir en emprendimientos en donde haya un alto componente tecnológico que tenga impacto en el negocio de los seguros, impacto en los servicios financieros -dado que el año pasado lanzamos el Banco del Sol, que es un banco digital- y la tecnología aplicada a los servicios de la salud. Además de los seguros y los servicios financieros, tenemos una empresa de medicina prepaga.

- Contémosle a nuestros lectores la definición de Startup...

Una startup es un emprendimiento, una empresa que recién está comenzando. Aquí no hay un empresario, sino un emprendedor y su emprendimiento. Ese emprendimiento a lo largo de toda su vida va pasando por distintos estadios hasta llegar a convertirse en una empresa. En ese camino hay muchísimas subidas y bajadas: no es un camino fácil.

Un inversor puede entrar en distintos momentos de desarrollo de esa startup.

- ¿Cuáles son los momentos por los que pasa una startup?

El inversor puede aparecer en el momento más incipiente, cuando hay solo una idea -aquí juegan un rol importante las incubadoras, que son las que permiten que la idea sea plasmada en un producto mínimo viable- o el estadio semilla, que es cuando hay que encontrarle a ese producto mínimo viable un feed con el mercado, un primer cliente para probarlo, validarlo, y ver que hay una aceptación.

También puede aparecer en su estadio temprano en donde hay rondas de inversión más importantes en las que se busca hacer crecer esa startup y expandirla regionalmente.

Cuando uno define la tesis de inversión del fondo, define en qué sector va a buscar startups, y en qué estadio. En nuestro caso vamos a entrar en un estadio semilla, en donde el emprendimiento ya tenga un MBP, que es el producto mínimo viable, probado en el mercado; y tenga capacidad de traccionar. Vamos a invertir en ese emprendimiento para ayudarlo a traccionar, a generar más ventas; ya sea con los negocios del grupo, con los negocios de la cadena, de la industria o con negocios a nivel regional o global.

Nuestro grupo tiene operación no solo en Argentina, sino también en Uruguay, Paraguay y Brasil. Tenemos vínculo con distintas entidades en todo Latinoamérica.

- ¿Cuánto es el monto que tienen previsto invertir?

Con esta iniciativa y un fondo de diez millones de dólares, en un plazo de diez años, vamos a desarrollar un portfolio de 15 startups o emprendimientos que estén vinculados a estos sectores y serán invertidos en estadio semilla. Se invertirán tickets de hasta 500 mil dólares en una startup.

Un 35% del fondo estará destinado en realizar inversiones en follow on. Esto significa que solo se invierte en el estadio semilla, se ayuda a crecer, y cuando el emprendimiento requiere una ronda siguiente de inversión nosotros nos reservamos la posibilidad de poder invertir para mantener el porcentaje accionario que tomamos en la inversión previa y no licuarnos cuando ingresa un nuevo inversor.

¿El objetivo claro? Ayudar a esa startup a potenciar su negocio durante ese plazo de diez años, y al cierre del fondo, poder hacer un exit de nuestra participación habiendo tenido un retorno financiero por la revalorización y la ayuda en escalar y crecer en ventas; pero procurando un retorno estratégico que es poder generar algún impacto en los negocios del grupo Sancor Seguros.

- ¿Ya están elegidas algunas de las startups en las que se va a invertir? ¿Pueden postularse todavía algunas? ¿Cómo pueden postularse?

No están elegidas. El 22 de abril lanzamos formalmente este fondo, y venimos investigando y conociendo en la industria que startups hay desde hace un año, muy silenciosamente. Justamente como vimos ese potencial le dimos este formato.

Ahora abrimos una convocatoria para que todas aquellas startups que estén interesadas en ser parte de Sancor Seguros Ventures se postulen. En nuestro website www.sancorsegurosventures.com hay un formulario para que se presenten y allí mismo encontrarán las bases y condiciones para postular.

Además de esta iniciativa, el grupo tiene otros brazos de inversión, con lo cual cualquier startup que se presente puede ser analizada, y si no entra en la tesis de Sancor Seguros Ventures puede tener potencial para ser incubado en otro sector.

En estos primeros cinco años vamos a enfocarnos en buscar startups e invertir. Los cinco años siguientes el fondo se enfocará en ayudarlas a crecer, escalar y potenciar su negocio.

El 30 de junio es la fecha de cierre de la convocatoria, y durante el mes de julio estaremos haciendo una preselección de hasta 30 startups, con las cuales trabajaremos una a una en sesiones personales y grupales para seleccionar cinco y llevarlas ante un comité de inversión. Esto será entre octubre y noviembre, para invertir en al menos una startup.

El primer año queremos hacer una inversión, y en los años siguientes, al menos tres.

- ¿Qué características buscan en las startups para que sean elegidas y decidan invertir en ellas?

Buscamos que haya una buena propuesta de valor. Que haya una necesidad de mercado global que es resuelta con esta propuesta.

También es importante el componente tecnológico disruptivo, que genere un cambio de paradigma o algo distinto. Haremos también muchísimo foco en el equipo emprendedor: un equipo en el que haya fundadores con visión de negocio, visión comercial, y también esa faceta en lo tecnológico.