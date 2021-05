¿Cómo configurar un control remoto universal en Smart tv Samsung?

Configurar un control remoto universal en un Smart TV de marca Samsung es muy sencillo y se puede lograr en simples pasos. El primero paso es comprar un control remoto que sea apto para este tipo de configuraciones y a partir de allí la programación es muy fácil

Paso a paso para configurar el control remoto

Encender el televisor. Presionar el botón TV para habilitar el modo de televisión. Presionar el botón POWER para encender el TV. Mientras se mantiene oprimido el botón de POWER introducir el código correspondiente a su marca de TV. Si existe más de un código para su TV, ingresar uno a la vez y determinar con cuál de ellos trabaja. Por ejemplo, para un televisor Samsung mientras se mantiene oprimido el botón de POWER ingresar el siguiente código: 00, 15, 16, 17 ó 40. Si el televisor se apaga, la configuración está completa. Se puede usar los botones TV POWER, VOLUME, CHANNEL, y numéricos (0~9).

Observaciones técnicas

La sección de soporte de Samsung, que se cuenta en su sitio web, indica que el control remoto universal se puede utilizar hasta aproximadamente 7 metros en una línea recta y en un ángulo horizontal de hasta 30 ° desde el sensor de control remoto. De otra manera, no funcionará.

"El control remoto no funcionará en algunas marcas de Televisores, de igual manera, algunas de las funciones podrían no llegar a funcionar. Por lo tanto, por favor consulte la 'Lista de televisión y Código Marca' en su manual de usuario. Si no lo tiene, por favor, descargarlo en el sitio Web de Samsung", afirman.

Atención al cliente

En el caso de no poder configurarlo, Samsung tiene una línea de atención al cliente para contactarse telefónicamente. Dependiendo del país de residencia hay una línea específica, que la brindan también en su sitio web oficial. Por otro lado, se puede chatear en línea con un agente que brinda soporte en tiempo real o enviar las consultas por mail, donde los técnicos responden dentro de las 24 horas.Discu