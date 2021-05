Horóscopo diario del sábado 1 de mayo: los signos que deberán aprender de los errores

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buscan una nueva oportunidad de rehacer la vida afectiva, superando ciertos sentimientos de culpa que los aquejan sin ninguna razón. Aprender a perdonarse es muy importante no sólo para uno. Cuanto mejores seamos con nosotros mismos, mejores seremos con los demás. La recuperación de algo perdido los alienta a salir adelante. No se queden en estados de dolor.





Momento de color: verde oscuro.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Lo que buscan en el plano económico podrían lograrlo si toleran los pasos previos. Sepamos que las cosas no se dan cuando nosotros queremos sino cuando tienen que darse. La aceptación y no la testarudez serían los elementos más beneficiosos para poder ustedes salir adelante en todo sentido.





Momento de color: marrón claro.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se imponen una nueva meta que tiene que ver con lo personal. No todo es como piensan en su relación de pareja, deberían entender que cada uno tiene sus razones y que debemos escucharlas. No cerrarse y abrirse da mayor tranquilidad interna porque vamos aprendiendo aún partiendo del error.





Momento de color: celeste claro.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hay una expectativa nueva que se va generando en el plano laboral. Los recuerdan personas de importancia que quieren darles una oportunidad de crecimiento. Se iluminan los corazones en el hogar, disfrutan de los suyos y acrecientan las buenas energías que a veces sienten perder. Emitir buena onda afecta o influye más de lo imaginado.





Momento de color: aguamarina.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La conquista esperada en el plano afectivo. Todo sería como en otro momento en el sentido de sus ansias renovadas. Cada sensación de logro en el plano de las actividades los ayudará a realizar su verdadero despegue en un no muy lejano futuro. Saberse triunfador colabora, pero no olvidemos que el accionar nos da el éxito justo.





Momento de color: mandarina.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Entretenida jornada en la que la picardía y el buen humor se conjugarían para salir exitosos de alguna rispidez que habría quedado flotando en el ambiente. Objetivos y propósitos de crecimiento en el campo laboral los mantendrá ocupados en esta jornada con tiempo para programar y analizar.





Momento de color: blanco.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Ventana que les iría mostrando el éxito en el plano de las actividades. Traten de abrirla realmente y no postergarse por temores que no los ayudan en nada. El amor toca su parte más íntima llevándolos a vencer sus propios obstáculos. Los desafíos o pruebas que la vida nos da, siempre son de acuerdo a cada uno. Nada escapa a la Ley Universo.





Momento de color: oliva.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



La esperanza de rehacer una sociedad en el plano de las actividades estaría más cercana de lo que imaginan. Permitan que los tiempos se acomoden. Lo que a veces nos parece imposible, es posible. No ser derrotista es mucho más efectivo que serlo. La vida nos ofrece el no, pero nosotros buscamos el sí y sin duda lo logramos. Detrás de cada oportunidad, llega otra.





Momento de color: azabache.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Se prepara una nueva forma de actuar en ustedes que es la de hacer cosas por motus propio. La independencia es algo positivo pero sacrificado, y Sagitario tiene capacidad de hacerlo. No teman probarse, planifiquen, busquen, logren el desafío. El amor con bastante alegría que podría acelerar la sensación de mayor felicidad.







Momento de color: oro.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Dejen que los demás también tengan la oportunidad de retractarse y de superar errores. Permitan a sus familiares o amigos demostrarles que la evolución es de todos y que el error o el acierto es parte de la misma. Planes nuevos en lo laboral que en este día quizás estén más postergados dadas las emociones.







Momento de color: malva.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Todo está encaminado para que ustedes puedan comenzar una nueva etapa en el plano afectivo. Los vínculos con años se renuevan y dejan atrás pensamientos derrotistas que no los contactan con la realidad promisoria que tienen. Superación. Permitirse ser feliz es menester hacerlo.







Momento de color: celeste pastel.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Lo que les resultaría embarazoso es una conversación con alguien que no comprende su posición. A veces las cosas en el plano laboral tienen sus complicaciones. Manejarse con tranquilidad y no irritarse. Nada puede derrotar la palabra respetuosa y la intención positiva. Alégrense por sus logros en la vida.







Momento de color: rojo metalizado.