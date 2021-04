“Iva” o “iba”: ¿cómo se escribe?

Por más simple que parezca, una de las preguntas que muchos se hacen es cómo se escribe el pasado del verbo “ir”: ¿es “iba” o “iva”? La respuesta correcta es la primera: es con be larga. No obstante, la segunda palabra también existe, y a continuación te contamos todos los detalles.

Fuente: asale.org

¿“Iva” o “iba”? El por qué de la confusión

Citando al “Diccionario de la lengua española” de la Real Academia, en su libro “Escribir en español: claves para una corrección de estilo”, María Marta García Negroni indica que la ortografía es “la forma correcta de escribir respetando las normas” de la misma y del lenguaje en general.

Es cierto que, en la mayoría de los casos, la ortografía del lenguaje español es simple ya que “la grafía refleja la pronunciación”. No obstante, hay ocasiones en que esta simplicidad brilla por su ausencia y aparecen dudas que hacen pensar a más de una persona.

Esto se debe a que la correspondencia entre las letras y los fonemas (que son los sonidos con que se pronuncian las mismas) no se da de forma total. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a nivel oral suena igual, en el plano escrito puede implicar diferencias.

Así, las principales confusiones se dan en torno a las letras “b” y “v”, “g” y “j”, y también a “c”, “s” y “z”. De aquí se desprende el motivo por el que muchas personas dudan en relación a cómo se escribe el pasado del verbo “ir”.

“Iba”: ¿por qué el pasado del verbo “ir” se escribe con be larga?

La respuesta a este interrogante es sencilla y hace referencia a una de las tantas reglas ortográficas que existen en torno al lenguaje español. De acuerdo con García Negroni, se escriben con “b” “las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir”.

Los verbos de la primera conjugación son los terminados en “-ar”. Por eso, entre los ejemplos se encuentran:

Amaba.

Cantabas.

Jugábamos.

Volaban.



En cuanto a lo referido al verbo “ir”, todas sus variantes llevan “b”:

Iba.

Íbamos.

Iban.



Iva: ¿en qué casos es correcta esta forma?

Que el pasado del verbo “ir” se escriba siempre con be larga no significa que la palabra “iva” no tenga lugar en el lenguaje español. Por lo contrario, existe y su uso es bastante específico ya que hace referencia a algo muy concreto.

¿De qué se trata? Del “Impuesto al Valor Agregado”, una carga fiscal que se vincula al consumo y que se encuentra presente en muchos países del mundo.

En resumen, “Iva” es una sigla que hace referencia a dicho impuesto y siempre se escribe con ve corta.