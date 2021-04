La canción que hizo que niños abusados hablaran y condenaran al violador

La Justicia neuquina condenó este miércoles a tres años de prisión condicional a un hombre que había abusado sexualmente de una adolescente y dos niñas, quienes se animaron a revelar los ultrajes tras conocer una canción de la banda santafesina Canticuénticos que insta a no guardar "secretos que hacen mal".



El caso llegó a la justicia luego de que una niña de 7 años de la ciudad neuquina de Zapala comentó en su casa que el profesor de música le había enseñado una canción sobre los secretos "que hacen mal" y, luego de esa conversación, su hermana adolescente pudo expresar situaciones de abuso que sufrió por parte de un vecino, lo que llevó a que otras dos nenas del barrio también se animaran a hablar.





La jueza penal de Zapala, Carolina González, decidió que la canción "Hay secretos" de Canticuénticos se escuchara al finalizar la audiencia en la que declaró culpable al abusador, que para muchos era considerado "un buen vecino".



Asimismo, señaló que "compartir un tema musical y un video en un veredicto podría pensarse como algo fuera de lugar, pero no, no lo es en absoluto" y agregó que "las salas de audiencias deben ser lugares pacificadores y pedagógicos también, porque no se trata sólo de imponer castigos, hay que ayudar a reparar daños".



La jueza destacó la importancia de la ESI "que busca educar en valores tan importantes como el cuidado del cuerpo y la salud, respetar la diversidad, valorar la afectividad y reconocer la perspectiva de género" y señaló que "la escuela está, precisamente, para inculcar esos valores que en ocasiones están en casa, y en otras ocasiones no".

Al referirse a quienes se oponen a la implementación de la ESI en las escuelas, expresó que "no hay derecho a educar a un hijo o hija machista, homófobo o violento", y aseguró que "trabar este tipo de educación es también un forma de maltrato grave para el futuro de todos ellos".



"Conozco muchos casos en los que la ESI fue fundamental, porque las malas noticias de todos estos 'malos' que quitan la niñez llegan a nuestro conocimiento generalmente por docentes valientes que le ponen el cuerpo a estas situaciones", manifestó González.