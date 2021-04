5 cosas que las personas de Aries detestan

La persona de Aries es de carácter indomable, líder nato, puntilloso, metódico y siempre poniendo a prueba tanto a los demás como a sí mismo no tolera el descuido o la incapacidad. Es tan responsable y atento a todo a su alrededor que no le es sencillo entender que otro olvide sus obligaciones o le provoque pereza el hacer.

Naturalmente siempre empujando límites para salir de su zona de confort no le gustan las situaciones que muestren apatía. El amante de los retos no es comprensivo con quienes van por la vida sin valorar que es una oportunidad única de crecer, aprender y evolucionar. Por eso, estas son las cosas que no soportan:



1. Las personas que no contestan los mensajes o no devuelven el llamado

Organizado y exigente la persona de Aries valora el tiempo propio y el de los demás.

Por eso lo irrita si alguien no responde un llamado o un mensaje, desestimando el valor de su tiempo y la necesidad de comunicarse como una prioridad.

Y mucho más si el ariano considera que esa persona se muestra indiferente, desatenta y despectiva con aquello que otro necesita urgente. Los mails también son un tema sensible para los nacidos bajo este signo, ya que el significado que le otorga es que la persona es distraída, cuestión que lo irrita, es incapaz, que no lo tolera, o directamente que es grosera.



2. No pueden ver animales enjaulados

Ni un canario en una jaula, ni una orca en un parque marítimo. Los arianos se identifican con la libertad de todos los animales y viven con intensidad lo que éstos sienten. Por eso les cuesta situarse como turistas sin tener real compasión por la situación de encierro de animales de cualquier especie.

No toleran que los animales sean obligados a aprender ridículos juegos con pelotas para divertir al ser humano o que pasen la vida en una jaula para que los niños los vean lejos de sus hábitats naturales. Jamás aceptaran esa tortura para ellos porque la viven en carne propia.



3. Las discusiones circulares

La pérdida de tiempo lo vuelve loco de ira. No soporta las largas explicaciones de discusiones estériles que no llegan al punto. Es muy intolerante con respecto a esto ya que es pragmático y le gusta tomar decisiones concretas sobre la base de argumentaciones bien sólidas.

Las discusiones interminables no son para los arianos. Pocas y certeras palabras es el estilo de intercambio de opiniones que prefiere.



4. La impuntualidad

Respetuoso de los demás y su tiempo, como pretende que lo sean con él, no le es fácil comprender, tolerar ni perdonar una demora.

Es algo que realmente lo lleva a un lugar de furia, aunque luego pueda reflexionar en los factores que no dependen de la responsabilidad de quien está demorado gracias a su gran poder de resolver todo con la lógica. Igualmente, si vas a citarte con alguien de Aries, no te demores.



5. Aquello demasiado informal

Pulcritud y elegancia. Así definen su manera de vestirse para andar por la vida y no les gusta la ropa casual o demasiado informal. No insistas en regalarles un jogger pant pues no es algo que usarían.