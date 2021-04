Los cines vuelven a sufrir las restricciones: qué pasará con las funciones nocturnas

Las restricciones horarias anunciadas por el gobierno provincial ante el aumento de casos de coronavirus tienen diversos alcances en la vida cotidiana, pero principalmente está apuntada a disminuir la concentración de personas en lugares donde puedan desarrollarse eventos que no presenten los protocolos necesarios para evitar los contagios.

La mirada, por ahora, recae sobre todas las actividades en horario nocturno ya que las restricciones de circulación fueron programadas desde las 0.30 hasta las 5.30, pero en ese señalamiento ingresan los comercios relacionados a la gastronomía y al entretenimiento como bares, restaurantes y cines, entre otros.

De estos últimos tres no hay dudas que el sector más golpeado por la pandemia y sus restricciones es el de los cines. Ahora, a aproximadamente un mes de que volvieron a recibir espectadores, la medida que dispuso el Gobierno impactó otra vez en las distintas salas de Mendoza, ya que deberán modificar su programación y esto se traduciría también en perjuicios económicos.

El trastorno comenzó a verse este martes en uno de los grandes cines comerciales que posee la provincia. Allí estaba programada la película "Godzilla vs. Kong" a partir de las 22.40 y la gente ya estaba dispuesta para ingresar a la sala pero los encargados en ese momento tuvieron que suspender la función ya que el filme iba a finalizar alrededor de las 0.30, hora en que comienza la prohibición de circulación.

Ante la imposibilidad de ver la película, los espectadores no ocultaron su fastidio y fueron compensados con nuevas entradas y algunas extra de regalo, al tiempo en que las personas a cargo de la sala explicaban la entrada en vigencia de la medida. "Esto es culpa de la 'infectadura'", se escuchó decir a un joven que no comprendía porque no podía ver en pantalla grande la pelea entre el lagarto y el gorila.

De los grandes cines comerciales, dos se encuentran en Guaymallén: Cinépolis en el Mendoza Plaza Shopping y Cinemacenter en La Barraca Mall. Desde la gerencia del centro comercial ubicado en calle Las Cañas adelantaron que "se han tenido que cambiar horarios porque había películas que terminaban después de la medianoche". Las modificaciones en la programación son un hecho y reconocieron que "la medida los ha afectado".

El otro gran cine de Guaymallén y uno de los tradicionales de la provincia es Cinépolis. Allí las autoridades se manifestaron en el mismo sentido. "Con estas restricciones tuvimos que modificar nuestros horarios de apertura, donde adelantaremos una hora de como nos veníamos manejando desde la reapertura", comenzó explicando a MDZ Germán Calcagno, Gerente de Cinépolis de Mendoza Plaza Shopping y de Arena Maipú.

Estas salas comenzaron a trabajar a partir de las 16 en la "nueva normalidad", pero ahora lo harán desde las 15 para adelantar la franja horaria en que la mayoría de las personas pueden asistir. "Esto nos permitirá que las funciones de la noche se adapten a las nuevas normativas. Normalmente el horario pico se nos produce en entre las 21.30 y las 23 que es cuando la mayoría de nuestro público ya se encuentra fuera de sus rutinas laborales", detalló Calcagno.

"Las nuevas reglamentaciones nos llevaron a que nuestra franja central ahora esté ligada entre las 20.30 y 22hs", completó el Gerente de Cinépolis en Mendoza, quien prefirió no realizar predicciones en cuanto a la recaudación de las películas en los nuevos horarios.

Natalí Coria es la Sub-Gerente de Cinemark, el cine que está en Palmares y también detalló los cambios que las nuevas restricciones causaron en la programación de sus funciones. "La última película terminaba antes de la 1:15, por lo que tuvimos que modificarla para que sea antes de las 23:50", precisó. "Notamos que los horarios más solicitados son entre las 20 y las 21 por lo que no habría grandes inconvenientes".

La repercusión de la nueva medida en lo económico es uno de los temores de quienes administran los cines de la provincia, pero en el caso de Cinemark eligieron ser cautos al respecto. "Debemos esperar el fin de semana para poder hacer un balance. Creemos que los clientes están acostumbrándose a salir antes, ya que el mall también cierra a las 21. Es anticipado hablar porque no sabemos el comportamiento que vamos a tener", finalizó Coria.