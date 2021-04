Esta es la mentira que más perjudica a los géminis

Es bien sabido que los astros modifican algunas de nuestras características personales. Así, todos conocen a los leo -por ejemplo- por su carisma, o a los escorpio por su pasión. Si bien todo esto es conocimiento popular, algunas de las características que se le endilgan a las personas no están tan acertadas.

Este es el caso de los géminis, quienes tienen una fama completamente injustificada. Les encanta hacerse notar de todas las formas posibles, y esto lleva a que a muchas personas no les caigan bien. De allí vienen muchos de los prejuicios que hay contra los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio.

Principalmente se cree que los regidos por este signo del zodíaco tienen "dos caras", y esto lleva a que los tomen como falsos. Esto es una exageración. Si bien tienen un ánimo cambiante, no son tan indecisos como todo el mundo sospecha. Su ánimo de ser vistos hace que a veces elijan la postura que los dejará mejor parados frente a los demás, pero en el fondo siguen creyendo exactamente lo mismo.

Otra mala característica que les achacan es la infidelidad. Sucede que son muy sociables, y no les importa con quién están hablando, en tanto puedan hablar con alguien. No hay que pensar mucho para ver cómo esto los perjudica: tienen mucho contacto con las personas del sexo opuesto, y llegan a formar amistades que para otros signos son imposibles. Cuando consiguen una pareja son las personas más felices del mundo, y generalmente no la engañan.

Finalmente, no es raro que traten de superficiales a quienes son géminis en el horóscopo. Si bien es real que están atraídos de manera poderosa por la belleza, no es lo único que les interesa, y es muy posible que se enamoren de "personas comunes". Para ellos será mucho más importante poder hablar con ese ser especial, ya que si no hay comunicación, no la pasarán para nada bien.